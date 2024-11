Herxheim – Bei “Spiegelklatscher” beide geflüchtet – Zeugen gesucht

Herxheim/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 17.11.2024 befuhr gegen 16:20 Uhr ein 29-jähriger Audi-Fahrer die K10 von Hatzenbühl in Richtung Herxheim. Vor ihm fuhr eine Mercedes A-Klasse, Farbe grau oder blau. Genannter Mercedes geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem anderen PKW. Hierbei kam es vermutlich zu einem sogenannten Spiegelklatscher. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge entfernten sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch umherfliegende Teile wurde der PKW Audi des 29-Jährigen beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt hier circa 1000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

