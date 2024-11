Heidelberg – Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung „EBERTSTADT Heidelberg“ 24. November 2024, 15 Uhr Friedrich-Ebert-Haus, Pfaffengasse 18, Heidelberg

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 24. November um 15 Uhr führt der Streetart-Künstler Cédric Pintarelli alias „Sweetuno“ durch die Sonderausstellung „EBERTSTADT Heidelberg“. Der Künstler leitete die Graffiti-Workshops, in denen die Kunstwerke der Ausstellung entstanden sind. Mit Sprühdose, Pinsel und Farbe setzten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Workshops mit der Stadt Heidelberg und Friedrich Ebert als einem ihrer berühmtesten Söhne im Kontext der Bedeutung der Demokratie für unsere Gesellschaft auseinander. In der Führung stellt Pintarelli das Projekt und einzelne Kunstwerke vor, gibt aber auch Einblicke in die Entwicklung der Heidelberger Streetart-Szene. Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters der Stadt Heidelberg Prof. Dr. Eckart Würzner. Der Eintritt und die Führung sind kostenfrei.

Alle Infos zur Ausstellung finden Sie hier:

https://ebert-gedenkstaette.de/ausstellungen/sonderausstellungen/