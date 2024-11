Heidelberg – Neuer Säulenblitzer und Erneuerung von drei Bestandsanlagen ab Ende November

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg stellt eine neue Geschwindigkeitsmessanlage (Säulenblitzer) in der Rohrbacher Straße, Höhe Zähringer Straße in der Weststadt auf. Diese dient zur Überwachung des fließenden Verkehrs im Hinblick auf die bereits in der Vergangenheit angeordnete Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Arbeiten erfolgen zwischen Montag, 25., und Freitag, 29. November 2024. Außerdem werden gleichzeitig drei Bestandsanlagen auf Höhe Römerstraße 7, in der Karlsruher Straße und an der Kreuzung Karlsruher Straße/Christian-Bitter-Straße durch neue Geräte mit Lasertechnik ersetzt, da der Hersteller für die teils seit mehr als 15 Jahren eingesetzten Modelle künftig keine technische Unterstützung mehr gewährleisten kann. Alle vier Geräte sind nach Fertigstellung im Laufe der Woche einsatzbereit.

Während der Arbeiten wird die Fahrbahn im Baustellenbereich teilweise gesperrt. Eine Durchfahrt bleibt aber in beide Richtungen jederzeit möglich. Der ÖPNV ist nicht betroffen. Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger können jederzeit passieren.