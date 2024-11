Heidelberg – „Meine Schule, deine Schule“: Bürgerrat Bildung und Lernen startete Pilotprojekt in Heidelberg Beteiligung von Schülerinnen und Schülern im Zentrum

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie können Schulen Kinder und Jugendliche bestmöglich auf ihr Leben in der Zukunft vorbereiten? Welche Ansätze und Ideen gibt es dafür? Mit einem Pilotprojekt will der bundesweit aktive Bürgerrat Bildung und Lernen der Bonner Montag Stiftung Denkwerkstatt diese Fragen auch auf die kommunale Ebene bringen und ist mit diesem Anliegen auf die Stadt Heidelberg zugegangen. Unter dem Titel „Meine Schule, deine Schule“ möchte der Bürgerrat einen Austausch zwischen den Schulen in Heidelberg begleiten. Dabei geht es im Besonderen um die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler von ihrer Bildungszukunft. Das Amt für Schule und Bildung der Stadt Heidelberg begleitet den Prozess. „Wir freuen uns, dem Bürgerrat unsere reichhaltige Bildungslandschaft in Heidelberg in dieser Form näherzubringen und unsere Schulen bei der spannenden Frage nach der Bildungszukunft in Deutschland noch weiter miteinander zu vernetzen“, sagt der Leiter des Amtes für Schule und Bildung der Stadt Heidelberg, Sascha Lieneweg.

Den Auftakt machte am 12. November 2024 ein Treffen in der Südstadt-Chapel. Rund 50 Vertreterinnen und Vertreter von Heidelberger Schulen, des Gesamtelternbeirats und des Jugendgemeinderats waren der Einladung gefolgt, um dort erste Zukunftsideen zu sammeln und über den zentralen zweiten Schritt des Pilotprojekts zu sprechen: die Besuche von Schülerinnen und Schülern an jeweils anderen Schulen. Bei diesen gegenseitigen Besuchen von jeweils etwa zehn Schülerinnen und Schülern sollen diese einen Eindruck davon bekommen, was an anderen Schulen passiert, wie dort unterrichtet wird, welche sonstigen Angebote die Schule macht, was dort gelingt und wo es Herausforderungen gibt. Während des Besuches sollen sich die Kinder dazu austauschen, welche Zukunftsideen sie in den Bürgerrat einbringen wollen oder auch, welche Ideen sie in ihre eigene Schule mitnehmen könnten. Dritter und letzter Schritt wird dann ein Abschlusstreffen im Frühjahr 2025 sein, bei dem diese Ideen gemeinsam formuliert und dem Bürgerrat übergeben werden.

Stephan Tarnow vom Bürgerrat: „Heidelberg kennen wir bereits durch ein Projekt an der Waldparkschule. Daraus entstand die Idee zu unserer Schultausch-Aktion ,Meine Schule, deine Schule‘. Hier können sich Kinder und Jugendliche an ihren Schulen gegenseitig besuchen, austauschen und auch voneinander lernen. Die Stadt hat eine vielfältige Schullandschaft mit vielen Beispielen des Gelingens. Deshalb ist Heidelberg für uns als erster Partner für unser Projekt so interessant.“

Der Bürgerrat Bildung und Lernen ist ein Projekt der Bonner Montag Stiftung Denkwerkstatt. Er bringt Menschen zusammen, um gemeinsam Empfehlungen für ein gerechtes und zukunftsfähiges Bildungssystem zu entwickeln. Er setzt sich aus zufällig ausgelosten Teilnehmenden aus ganz Deutschland zusammen. Auch Schülerinnen und Schüler unter 16 Jahren bringen ihre Perspektiven in die Beratungen des Bürgerrats ein. Das Ziel sind konkrete Empfehlungen, die der Bürgerrat an die Politik in Bund, Ländern und Kommunen übergibt.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.buergerrat-bildung-lernen.de.