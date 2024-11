Heidelberg-Altstadt: Zeitweise Vollsperrung des Schlossbergtunnel am 21. November nachts

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Schlossbergtunnel in der Altstadt wird am Donnerstag, 21. November 2024, von 1.30 bis 4.30 Uhr voll gesperrt. Der Grund dafür sind routinemäßige Wartungsarbeiten an den Brandmeldern. Die Umleitung führt in dieser Zeit in beide Richtungen über die B 37. Der öffentliche Nahverkehr ist von der Sperrung nicht betroffen.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail