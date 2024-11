Haßloch – Feuerwehr im Einsatz bei Unfall auf der Rennbahnstraße

Haßloch / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Am 18. November 2024 wurde die Freiwillige Feuerwehr Haßloch um 14:11 Uhr aufgrund einer gemeldeten Rauchentwicklung aus einem verunfallten PKW alarmiert. Die Feuerwehr rückte unverzüglich mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften zur Rennbahnstraße aus.

Am Einsatzort fanden die Einsatzkräfte einen PKW vor, der von der Straße abgekommen und im Straßengraben verunfallt war. Der Fahrer wurde außerhalb seines Fahrzeuges bereits durch Ersthelfer betreut. Er konnte an den kurz darauf eintreffenden Rettungsdienst übergeben und medizinisch versorgt werden.



Die Feuerwehr sicherte den Brandschutz, klemmte die Fahrzeugbatterie ab und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemittel auf. Um die Sicherheit an der Unfallstelle zu gewährleisten, wurde die Rennbahnstraße in Fahrtrichtung Holidaypark-Straße gesperrt. Leider stieß diese notwendige Maßnahme nicht bei allen Verkehrsteilnehmern auf Verständnis. In diesem Zusammenhang unser Appell: Straßensperrungen dienen Ihrer und unserer Sicherheit und den Anweisungen der Einsatzkräfte ist unbedingt Folge zu leisten.

Neben der Feuerwehr waren der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen (RTW) und einem Krankentransportwagen (KTW), die Polizei, der Bauhof sowie ein Abschleppunternehmen am Einsatz beteiligt.

Quelle Feuerwehr Haßloch