Frankenthal – Stadtbücherei Frankenthal Büchertauschbörse: Winterzeit ist Lesezeit

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Bücherregale sind voll mit Gelesenem und es muss mal wieder neues Lesefutter her? Dann bietet die Stadtbücherei Frankenthal am Samstag, 30. November, von 10 bis 15 Uhr, die perfekte Gelegenheit, den eigenen Lesestoff mit anderen Lese-freunden zu tauschen. Gerade im Winter möchte man es sich mit einer Tasse Tee und Gebäck auf der Couch gemütlich machen und gedanklich in andere Welten, Abenteuer oder Romanzen abtauchen. Da kommt neuer Lesestoff gerade richtig und die Bücher-Tausch Börse bietet die Gelegenheit, sich mit neuen, spannenden, lustigen oder in-formativen Schmökern zu versorgen. Jeder, der ein bis fünf gut erhaltene, aktuelle und neuere Bücher für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene mitbringt, kann sich die gleiche Anzahl wieder mitnehmen. Die Tauschaktion für alle Altersgruppen findet im 1. OG der Stadtbücherei statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Kontakt Stadtbücherei: Telefonisch erreichbar unter 06233/89630, per Mail an stadt-buecherei@frankenthal.de oder persönlich zu den Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr und Samstag 10 – 15 Uhr) in der Welschgasse 11.