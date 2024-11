Dossenheim/Heidelberg – Mehrere Gartenhütten aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Dossenheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt in der vergangenen Woche brachen Unbekannte in mehrere Gartenhäuser ein. Gegen 9:30 Uhr am Freitag meldete sich ein Gartenbesitzer beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, da die Tür seines Gartenhauses im Bereich der Maaßenäcker aufgehebelt wurde. Dies war auch bei einem Gartenhaus in der Verlängerung zur Göthestraße der Fall. Hier schlug die Täterschaft zudem eine Schreibe ein und brach einen Schuppen auf. Nach ersten Ermittlungen blieb es aber hauptsächlich bei Sachschäden. Zwischen Freitagabend und Sonntagfrüh kam es im Gewann Grünheck zu mehreren Einbruchsdelikten. Dort waren auf zwei Gartenparzellen Wohnwagen abgestellt, welche aufgebrochen und durchwühlt wurden. Auch in eine nahegelegene Gartenhütte drang die Täterschaft ein. Entwendet wurden hauptsächlich Werkzeuge und Gartengeräte. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord nahm die Ermittlungen auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221-4569-0 zu melden.