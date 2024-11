Böhl-Iggelheim – Brand in Scheune

Böhl-Iggelheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag (16.11.2024), gegen 10:00 Uhr, geriet eine Scheune auf einem Grundstück in der der Jahnstraße in Böhl-Iggelheim in Brand. Das Gebäude brannte vollständig aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

