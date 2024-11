Ludwigshafen – Zen-Geist – Anfänger-Geist Meditationswochenende mit Zen-Meister Niklaus Brantschen SJ vom 10.-12.01.2024 – Anmeldeschluss 12.12.2024

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Vom 10. bis 12. Januar 2025 findet im Heinrich Pesch Haus (Frankenthaler Str. 229, Ludwigshafen) ein Zen-Meditationswochenende mit Zen-Meister Niklaus Brantschen SJ statt. Eingeladen sind Geübte und motivierte Anfänger aller Traditionen, die sich auf eine intensive Übungszeit einlassen wollen.

Jahre kommen und gehen. Jedes Jahr mehr ist eines weniger. Zu Beginn des neuen Jahres stellen wir uns Fragen wie: Was war, was wird sein? Was mache ich aus meinem Leben, was macht das Leben mit mir? Nicht schnelle Antworten sind gefragt, sondern Weisungen aus der Tiefe unseres Wesens und aus der Mitte unseres Herzens.Besinnliche Tage mit Niklaus Brantschen sind da genau das richtige. Ob die Teilnehmenden geübt sind oder nicht – entscheidend Ist ein offener Geist, der bereit ist, neu anzufangen. Denn Zen-Geist ist der Geist der Anfängerinnen und Anfänger.

Das Wochenende besteht aus Meditationsübungen in der Art des Zen, Zeiten des Austausches und der Reflexion. Durchgängiges Schweigen, auch während der Mahlzeiten, ist ein tragendes Element des Wochenendes. Die Teilnahmegebühr beträgt 250 Euro inklusive Verpflegung. Eine Zubuchung der Übernachtung ist möglich. Anmeldeschluss ist am 12. Dezember 2024. Anmeldungen sind telefonisch unter 0621 5999-175 oder per Mail an anmeldung@hph,kirche.org möglich.

Bildnachweis: pixabay/Binja69

Quelle: Heinrich Pesch Haus ▪ Katholische Akademie Rhein-Neckar