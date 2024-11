Ludwigshafen – Andersens Erzählungen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Einen märchenhaften Bilderreigen präsentiert das Residenztheater München am Freitag, 29.11. um 19.30 Uhr und am Samstag, 30.11. um 16 Uhr mit der Aufführung Andersens

Erzählungen für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren.

In ihrem Musiktheaterstück, das in Koproduktion mit dem Theater Basel entstanden ist,

lassen Regisseur Philipp Stölzl, Komponist Jherek Bischoff und Librettist Jan Dvořák das

Drama um die unerfüllte Liebe des dänischen Dichters zu seinem Jugendfreund Edvard Collin

in der prüden Biedermeierzeit mit seinem fantastischen literarischen Kosmos verschmelzen

und erzählen in poetischen Bildern und mit bewegender Musik davon, dass Andersen sich in

seiner berühmtesten Märchenfigur spiegelt.

An einem stürmischen Abend im Jahr 1836 erscheint Hans Christian Andersen uneingeladen

im Haus seines Jugendfreundes Edvard, der am nächsten Tag seine Verlobte Henriette

heiraten wird. Andersen ist durch Wind und Wetter gereist, um Edvard erneut seine Liebe zu

gestehen. Der Empfang der Familie ist frostig, der Bräutigam selbst außer Haus beim

Junggesellenabschied. Einzig Henriette fühlt sich von dem außergewöhnlichen Charme des

Gasts angezogen, der stets umgeben von seinen eigenen Märchenfiguren in einer

Fantasiewelt lebt.

Er verzaubert das nüchterne Zimmer in eine schillernde

Unterwasserlandschaft und in überirdisch schöne Schlösser. Und er beginnt, der Braut des

Freundes das Märchen der kleinen Meerjungfrau zu erzählen: Entflammt von der Liebe zu

einem Prinzen möchte sie ein Mensch werden und ist bereit, dafür ihre Stimme und Heimat

zu opfern – und so ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Entstanden ist ein einzigartiges, opulentes

und farbenprächtiges Theaterstück für die ganze Familie in einer phantasievollen, immer

wieder überraschenden Szenerie (Bühne: Heike Vollmer, Kostüme: Kathi Maurer) unter der

musikalischen Leitung von Stephen Delaney, der auch am Klavier sitzt. Die Choreographie

stammt von Sol Bilbao Lucuix.

Im Anschluss an die Aufführung am 29.11. gibt gegen 21.45 Uhr die Band Britannia Theatre

ein After-Show-Konzert im Gläsernen Foyer (Einheitspreis 20 € / ermäßigt 12 €, Freier Eintritt

für Gäste der Abendvorstellung).

Preise 61 € / 51 € / 41 € / 31 €, Familienpaket 154 € / 129 € / 104 € / 79 €

Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle: Theater im Pfalzbau Ludwigshafen