Landesparteitag der SPD Baden-Württemberg: Südwest-SPD geht geschlossen und mit klarem inhaltlichen Profil in den Bundestagswahlkampf

Weisenheim am Berg / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Im Zeitraum vom 15.11.2024, 18:00 Uhr bis 19:55 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Weisenheim am Berg. Bislang unbekannte Täter gelangen durch das Einschlagen des Wohnzimmerfensters in das Wohnhaus in der Johannes-Orttenburger-Straße. Zudem wurde versucht, mehreren Fenstern aufzuhebeln. Aus dem ... Mehr lesen »