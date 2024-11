Ludwigshafen – Gefährliche Körperverletzung in der Wredestraße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 16.11.2024 gegen 23:15 Uhr kam es in der Wredestraße in Ludwigshafen in Nähe der dortigen St. Ludwig Kirche zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ca. vier Personen. Nach vorangegangenen Streitigkeiten hätten die drei unbekannten Täter auf den Geschädigten mit Fäusten, Tritten und Gegenständen eingewirkt, auch nach dem dieser im Zuge dessen zu Boden ging. Im Anschluss flohen die Täter fußläufig in Richtung Pfalzbau/Theaterplatz. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, konnte die Polizei in unmittelbarer Tatortnähe entsprechende Gegenstände auffinden und sicherstellen.

Alle drei unbekannten Täter hätten seien im Alter von 20-30 Jahren. Ein Täter trug zur Tatzeit einen hellen Pullover, die Übrigen dagegen dunkle Bekleidung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.