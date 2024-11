Weinheim -Vier preisgekrönte Streicher „Quatuor Voce“ beim Kammermusik-Konzert in der Weinheimer Stadthalle am 22. November

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Sarah Dayan und Cécile Roubin an den Violinen, Guillaume Becker an der

Viola und Lydia Shelley am Violoncello – das sind „Quator Voce“ ein junges, aber doch

schon renommiertes Streicherquartett mit internationaler Besetzung. In der Region ist das

mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Ensemble das nächste Mal in der

Kammermusikreihe von „Weinheim macht Theater“ am Samstag, 22. November, 20 Uhr,

in der Weinheimer Stadthalle zu hören und zu sehen. Sie spielen Wolfgang Amadeus

Mozart – Streichquartett F-Dur KV 590, Maurice Ravel – Streichquartett F-Dur op. 35 und

Ludwig van Beethoven – Streichquintett Es-Dur 127.

Nur wenige Jahre nach seiner Gründung gewann das Quatuor Voce unter Anleitung des

renommierten Quatuor Ysaÿe zahlreiche Preise bei internationalen Wettbewerben:

Cremona, Genf, Wien, Bordeaux, Graz und London. Es folgten Konzerte in der weltweiten

Kammermusikszene, u.a. mit arrivierten Künstlern wie Miguel da Silva, Yuri Bashmet und

Michel Portal. Seine Debüt-CD mit Quartetten von Schubert wurde vom Strad Magazine

und auch von Télérama, dem führenden französischen Kulturmagazin, hoch gelobt.

Zahlreiche weitere Veröffentlichungen folgten. Ihr 2022 erschienenes Album „Poétiques de

l’Instant: Debussy/Balmer“ wurde von der Kritik sehr positiv aufgenommen und vom Opéra

Magazine mit einem Diapason d’Or und einem Diamant ausgezeichnet.

Der Eintritt für das Konzert in Weinheim beträgt zwischen 8 Euro und 22.50 Euro.

Vorverkauf in Weinheim: Tourist-Information und Kartenshop DiesbachMedien sowie in

allen Reservix-Vorverkaufsstellen, online unter www.reservix.de und an der Abendkasse.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim