Weinheim – Pflege von Streuobstflächen – gemeinsam geht es am besten

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Was haben Aufräumen zu Hause und Streuobstflächen gemeinsam? Die Arbeit hört nie auf

und jede helfende Hand ist willkommen. Deshalb war die gemeinsame Streuobstpflege-Aktion

der Firma Apleona Südwest GmbH, des Hofguts Eulenschlag und des Naturparks Neckartal-

Odenwald so wertvoll.

In einem lieblichen Bachtal bei Oberflockenbach / Weinheim erstreckt sich links und rechts des Bach-

laufs eine große Streuobstwiese in Sichtweite des Hofguts Eulenschlag. Mit einer Mischung aus ver-

schiedenen alten Sorten und einem breiten Altersspektrum der Bäume ist hier eine großartige Fläche

vorhanden. Einziger Wermutstropfen: Eine maschinelle Pflege ist aufgrund von Hangneigung und

Baumabstand kaum möglich. Mit der Zeit hat sich die fehlende Pflege unübersehbar in einem starken

Wuchs der Brombeere auf der Fläche gezeigt. Oftmals schauten nur noch die Kronen der Streuobst-

bäume aus dem Brombeergestrüpp hervor.

„Uns ist es ein großes Anliegen, das Hofgut Eulenschlag wieder mit Leben zu füllen und die kleintei-

lige Kulturlandschaft zu erhalten, v.a. auch die Streuobstbestände – gemeinsam mit Partnern aus der

Region,“ fasst Jan Schilling vom Hofgut Eulenschlag den Leitgedanken der Familie zusammen.

Wie kann in einer solchen Situation eine Pflege der Streuobstfläche sichergestellt werden? Hier

kommt der Naturpark Neckartal-Odenwald als Netzwerker und Koordinator ins Spiel:

Das Hofgut Eulenschlag und seine Fläche ist ein Kooperationspartner des Naturparks. Die Apleona ist ein Spon-

soring-Partner des Naturparks und unterstützt Aktivitäten im Naturpark mit vielen helfenden Hän-

den. Über den Naturpark wurden beide zusammengebracht und nach kurzer Einweisung brummten

die Motorsensen und die Brombeergestrüppe lichteten sich zusehends.

Mit zehn Engagierten wurden auf rund 6.000m2 rund 40 Streuobstbäume aus der „Umklammerung der Brombeere“ befreit.

„Damit Nachhaltigkeit nichts Theoretisches bleibt, packen wir tatkräftig mit an – bei unseren Kunden,

aber auch ganz konkret im Naturpark.“ Das Apleona-Team hat bereits dreimal Mal bei Partnern des

Naturparks Landschaftspflegemaßnahmen durchgeführt. „Da sieht man am Ende des Tages, was ge-

schafft wurde – ein gutes Gefühl für jeden der dabei war!“ beschreibt Dominik Altmayer / Leitung



Business Administration von Apleona Südwest GmbH die Motivation.

Mit dem Streuobstprojekt möchte der Naturpark die landschaftsprägenden und ökologisch wichti-

gen Streuobstbestände in der Region für die Zukunft erhalten und die Eigentümer bei ihrer wertvol-

len Pflege der Bestände unterstützen.

„Die Region zukunftsfähig und lebenswert zu entwickeln ist Kernaufgabe des Naturparks. Hier ist

jeder Euro gut angelegt und jede helfende Hand herzlich willkommen. Dadurch werden Klimaschutz,

Landschaftspflege, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung tatkräftig vor Ort umgesetzt. Deshalb

freue ich mich sehr über den kontinuierlichen Einsatz der Apleona Südwest GmbH im Naturpark

Neckartal-Odenwald und freue mich schon auf viele weitere gemeinsame Aktionen,“ resümiert Paul

Siemes, Geschäftsführer des Naturparks Neckartal-Odenwald.

Bild 1: Streuobstpflege Tag des Teams der Apleona Südwest GmbH auf dem Hofgut Eulenschlag: Streu-

obstpflege in vielen guten Händen

Bild 2: Streuobstpflege Tag des Teams der Apleona Südwest GmbH auf dem Hofgut Eulenschlag: Paul Sie-

mes / Geschäftsführer des Naturparks Neckartal-Odenwald (1. v.l.n.r.), Jan Schilling / Hofgut Eulen-

schlag (4. v.l.n.r.) und Dominik Altmayer / Leitung Business Administration der Apleona Südwest

GmbH (6. v.l.n.r.) mit seinem Team

Quelle: Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.