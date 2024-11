Speyer – Volkstrauertag 2024

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, ein eingetragener gemeinnütziger Verein und gleichzeitig eine der ältesten Bürgerinitiativen des Landes, führt in diesem Jahr wieder seine traditionelle Haus- und Straßensammlung durch.

„Gedenkarbeit ist immer auch Zukunftsarbeit. Vor der Geschichte von Krieg und Leid wird der Wert des Friedens besonders deutlich. Mit ihrer Arbeit pflegt die Deutsche Kriegsgräberfürsorge wichtige Orte des Erinnerns und Gedenkens. Sie dienen als Mahnung für die gravierenden Folgen von Krieg und Gewaltherrschaft“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

„Jede Spende hilft dabei, die Erinnerung wach zu halten und setzt ein wichtiges Zeichen für Versöhnung und Verständigung“, ruft Bürgermeisterin Monika Kabs stellvertretend für den gesamten Stadtvorstand dazu auf, mit der bevorstehenden Prominentensammlung am Samstag, 16. November 2024 diese wertvolle Arbeit ideell und materiell zu unterstützen.

Der Volksbund betreut unter anderem 832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten mit etwa 2,8 Millionen Kriegstoten. Sein Bemühen ist es, den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft eine würdige Ruhestätte im Ausland zu erbauen und zu erhalten. Darüber hinaus hilft er Angehörigen bei der Gräbersuche und entwickelt die Kriegsgräberstätten zu Lernorten der Geschichte.

Neben der Pflege von Kriegsgräbern in Ost und West organisiert der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge Jugendbegegnungen im In- und Ausland. Mit diesen internationalen Jugendcamps wird das Erinnern und Gedenken an die Opfer des Krieges bei der jungen Generation wachgehalten und für Toleranz und Frieden geworben.

Auch unterjährig kann jederzeit gespendet werden. Möglich ist das direkt auf das Konto des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge: IBAN DE23 5204 0021 0322 2999 00, BIC COBADEFFXXX bei der Commerzbank Kassel.

Am Volkstrauertag, Sonntag, 18. November 2024 um 11 Uhr wird auf dem städtischen Friedhof der Toten von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Dieser nationale Gedenktag für die Opfer der beiden Weltkriege und des Nationalsozialismus findet jeweils zwei Sonntage vor dem ersten Advent statt.

Die Gedenkrede hält Pfarrer Dr. Ulrich Kronenberg.

Marleen Karabağ, Lina-Marie Müller und Gabriel Weihe, Schüler*innen des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums, tragen den Auszug aus einem Roman von Hans Fallada vor und das Speyerer Kammerorchester begleitet die Feierstunde musikalisch unter dem Dirigat von Matthias Metzger.

Bürgermeisterin Monika Kabs wird zum Totengedenken aufrufen.

Nach einem Dank von Franz Dudenhöffer, dem ehrenamtlichen Beauftragten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. für Speyer, wird der anschließende Gang zu den Ehrenfriedhöfen durch Trompetensoli von Marvin Deuschle untermalt.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer