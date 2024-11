Speyer: Ausstellung „Spiel von Linien und Farben“ von Bernhard Staudenmayer eröffnet

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Eine heitere, farbenfrohe Welt zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit: In der Hauptstelle der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz ist derzeit die Ausstellung „Spiel von Linien und Farben“ des Dudenhofener Künstlers Bernhard Staudenmayer zu sehen.

Der aus Ludwigsburg stammende Wahlpfälzer Bernhard Staudenmayer wuchs in einem künstlerisch geprägten Elternhaus auf und befand sich bereits als Jugendlicher mit zahlreichen Kunstschaffenden im Austausch. Das Zeichnen hat Staudenmayer, der heute in Dudenhofen lebt und arbeitet, „von der Pike auf gelernt“ und seine Malerei über viele Jahre hinweg kontinuierlich weiterentwickelt. Sein künstlerisches Schaffen umfasst darüber hinaus auch verschiedene weitere Techniken wie etwa die Holzbildhauerei. Im Kunst- und Kulturverein Römerberg begleitet er seit 13 Jahren erwachsene Kursteilnehmer auf ihrem künstlerischen Weg und gibt sein Wissen an sie weiter.



„Witz und beinahe kindliche Freude“

In den Acrylarbeiten der Ausstellung „Spiel von Linien und Farben“ zeigt Bernhard Staudenmayer eine kontraststarke Farbflächeninszenierung aus strahlenden Bunt- und matten Neutraltönen. „Seine aus zahlreichen Schichten aufgebauten Gemälde entwickeln sich aus kompositorisch gekonnt platzierten, oft unscharf gegeneinander abgegrenzten Feldern“, so die Laudatorin Dr. Karin Bury, Malerin und Kunsthistorikerin aus Schifferstadt bei der Eröffnung der Ausstellung. „Mit Witz und beinahe kindlicher Freude übermalt er bereits Bestehendes, collagiert Foto- oder Schriftfragmente, ergänzt diese grafisch, überlagert sie durch Übermalung, unterschneidet, teilt und eint. Dieses wechselvolle Spiel macht den Reiz seiner Malerei aus.“

Mit selbst hergestellten Farben aus hochwertigen Pigmenten und modernen Bindemitteln lässt Staudenmayer eine heitere Welt zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit entstehen. Die Besucher der Ausstellung sind eingeladen, sich auf Entdeckungstour zu begeben, den verborgenen Zeichen durch schimmernde Lasurlagen hindurch zu folgen, sich von schemenhaft aufblitzenden Gestalten unvermittelt angeblickt zu fühlen, um diese dann sogleich wieder aus den Augen zu verlieren.



Rund 30 Bilder aus den vergangenen fünf Jahren

Die Ausstellung „Spiel von Linien und Farben“ umfasst etwa 30 Bilder des Künstlers, die in den vergangenen fünf Jahren entstanden sind. „Ein Bild zu malen bedeutet für mich eine endlose Reihe von Entscheidungen zu treffen“, so Bernhard Staudenmayer. „Ideen, Eindrücke, Emotionen werden in Form von Skizzen festgehalten. In der Ausführung des Bildes werden viele Farbschichten übereinandergelegt, Lichtfelder werden gesetzt, eine Illusion der Tiefe entsteht. Zeichen, Gegenstände, Menschen, Köpfe sind durch die Linie zu erkennen. Ich versuche etwas sichtbar zu machen, was bereits existiert, vorher aber nicht sichtbar war.“

Wer die Ausstellung besuchen möchte, hat bis zum 12. Dezember die Möglichkeit dazu. Sie ist während der Öffnungszeiten der Speyerer Hauptstelle der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz (Bahnhofstraße 19) frei zugänglich.

Bildunterschriften:

Bild 1: Die Ausstellung „Spiel von Linien und Farben“ mit Bildern von Bernhard Staudenmayer ist bis zum 12. Dezember in der Speyerer Hauptstelle der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz (Bahnhofstraße 19) zu sehen. Bildnachweis: www.klaus-landry.com

Bild 2: Bernhard Staudenmayer im Gespräch mit Dr. Karin Bury, Malerin und Kunsthistorikerin aus Schifferstadt. Bildnachweis: www.klaus-landry.com

Bild 3: Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung am vergangenen Donnerstag von Jooni Hwang an der Violine und Marc Hallbauer an der Gitarre.

Bildnachweis: www.klaus-landry.com

Quelle: Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG