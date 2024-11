Neustadt/Weinstraße – Motorrad entwendet

Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum von vorgestern, dem 14.11.2024, 18:00 Uhr, bis gestern, dem 15.11.2024, 08:30 Uhr, wurde ein vor einem Anwesen in der Konrad-Adenauer-Straße, in 67433 Neustadt/W. abgestelltes Motorrad durch unbekannte Täterschaft entwendet. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine orangene Kawasaki.

Wie genau die unbekannte Täterschaft das Motorrad entwendet haben ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße