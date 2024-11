Mannheim – Stadt als einer der Besten Ausbilder Deutschlands 2024 ausgezeichnet

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Stadt Mannheim wurde von Capital und der Plattform Ausbildung.de als einer der „Besten Ausbilder Deutschlands 2024“ ausgezeichnet. In einer groß angelegten Studie wurden die besten Ausbildungsbetriebe des Landes ermittelt, und Mannheim erreichte dabei hervorragende Ergebnisse: 4 von 5 Sternen im Bereich Ausbildung sowie 5 von 5 Sternen im Bereich duales Studium.

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, die das große Engagement und die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Ausbildungsprogramms würdigt. Die großartige Leistung unseres Teams Ausbildung zeigt sich aber nicht nur in den Ergebnissen dieser Studie, sondern vor allem in der täglichen Arbeit mit unseren Auszubildenden und Studierenden. Mein Dank gilt allen Beteiligten für ihren Einsatz und ihre Leidenschaft, junge Talente zu fördern und sie auf eine erfolgreiche Zukunft vorzubereiten“, sagt Christian Specht, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim.

„Ein besonderer Erfolg für Mannheim war zudem der Ausbildungsabschluss unseres ehemaligen Auszubildenden Jason Mette, der am 31. August 2024 seine Ausbildung zum Berufskraftfahrer als Jahrgangsbester absolvierte. Für diese Leistung wurde der Stadt Mannheim eine Urkunde der IHK verliehen – ein Verdienst, der das Engagement des Teams Ausbildung unter der Betreuung von Lara Müller würdigt, die das Berufsbild des Berufskraftfahrers im Team betreut“ ergänzt Dr. Liane Schmitt, Leiterin des Fachbereichs Organisation und Personal der Stadt Mannheim.

Umfrage bei rund 500 Unternehmen

Der Auszeichnung vorausgegangen war eine umfassende Umfrage, die von Mitte März bis Anfang Juni 2024 durchgeführt wurde. Rund 500 Unternehmen aus verschiedenen Branchen, vom DAX-Konzern bis zum Handwerksbetrieb, nahmen daran teil.

Wichtige Kriterien für die Auszeichnung waren die Betreuung der Auszubildenden, das Lernen im Betrieb, das Ausbildungsmarketing – und schließlich wurde auch bewertet, wie innovativ die Ausbildung im Unternehmen ist. Ein Ergebnis der Umfrage ist, dass Unternehmen, die ihre Schulungen an die Bedürfnisse der Bewerbenden und an gesellschaftliche Entwicklungen anpassen, deutlich erfolgreicher sind. Ein besonderer Fokus lag dabei auf dem Umgang mit neuen Technologien sowie auf der Vermittlung interkultureller Kenntnisse und sozialer Gerechtigkeit. In 78 Prozent der befragten Unternehmen spielt der Umgang mit neuen Technologien eine zentrale Rolle in der Ausbildung, während Themen wie interkulturelle Kompetenz (54 Prozent) und soziale Gerechtigkeit (60 Prozent) ebenfalls von hoher Bedeutung sind.

Stadt Mannheim: einer der größten Ausbildungsbetriebe der Metropolregion Rhein Neckar

„Die Stadt Mannheim bietet rund 50 verschiedene Ausbildungsberufe und Studiengänge an. Mit unseren vielfältigen Fachrichtungen sind wir einer der größten Ausbilder in der Metropolregion Rhein-Neckar. Im aktuell begonnenen Ausbildungsjahr sind wieder etwa 200 neue Auszubildende, Studierende und Anerkennungspraktikanten bei der Stadt Mannheim ins Berufsleben gestartet“, erklärt Oberbürgermeister Specht und betont: „Wir bieten attraktive und zukunftsfähige Ausbildungsmöglichkeiten, die die jungen Menschen nicht nur fachlich, sondern auch in ihrer persönlichen Entwicklung fördern. Die aktuelle Auszeichnung bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Die vollständigen Ergebnisse der Studie sowie eine Liste aller ausgezeichneten Unternehmen sind unter www.capital.de/beste-ausbilder einsehbar.

Quelle Stadt Mannheim