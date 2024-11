Mannheim – Käfertal: Habichtplatz wird Grünfläche

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim macht aus dem versiegelten Habichtplatz in Käfertal eine klimawirksame Grünfläche mit Aufenthaltscharakter. Um die Bauarbeiten symbolisch zu starten, griff Oberbürgermeister Christian Specht heute im Beisein von Bürgermeister Ralf Eisenhauer vor Ort selbst zum Werkzeug. In den kommenden Wochen wird unter anderem die Asphaltdecke entfernt. Bis Frühjahr 2025 soll der Platz dann begrünt werden.

Anwohnerschaft hat mitgeplant

Wenn alles fertig ist, können sich die Menschen in Käfertal über eine Grünanlage mit Sitzbänken freuen. Viele von ihnen haben mitgestaltet, denn die erste Planungsidee wurde nach Vorschlägen aus der Anwohnerschaft überarbeitet. Es wird eine Rasenfläche zum Spielen und Verweilen geben, barrierefreie querende Wege und zusätzliche Bäume. Pflanzbeete grenzen die Grünfläche von den umliegenden Straßen ab.

Der grüne Habichtplatz steigert die Lebensqualität

„Mit der Neugestaltung des Habichtplatzes verwandeln wir eine wenig attraktive und versiegelte Hitzeinsel in eine grüne Oase, die dazu beiträgt, den dicht bewohnten Stadtteil Käfertal klimaresilienter zu machen. Die Rasenflächen, Stauden und Bäume kühlen im Sommer durch ihre Verdunstung die Umgebung. Bei Starkregen kann auf dem Platz das Wasser versickern, statt wie bisher in die Kanalisation zu fließen“, erklärt Oberbürgermeister Christian Specht und ergänzt: „Die neuen Grünflächen und Bänke sollen zum Verweilen einladen. So wird der Habichtplatz zu einem Ort, an dem sich Menschen treffen können – eine gute Investition in die Zukunft des Stadtteils.“

Mit Beginn der Entsiegelung müssen die temporären Parkflächen in der Mitte des Habichtplatzes entfallen, die während der Bauarbeiten für die BBC-Brücke eingerichtet worden waren. Die Parkplätze am Rande des Habichtplatzes bleiben zunächst erhalten und können voraussichtlich wieder ab Ende Dezember 2024 genutzt werden.

Zuschüsse aus Städtebauförderung und Klimafonds

Die Stadt Mannheim investiert für die Entsiegelung und Begrünung des Habichtplatzes rund 1,3 Millionen Euro. Da das Land Baden-Württemberg die Umgestaltung des Habichtplatzes als Grünanlage anerkannt hat, wird die Maßnahme zu 60 Prozent im Rahmen der Städtebauförderung gefördert. Die Platzumgestaltung ist Teil der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme “Käfertal Habichtplatz/Reiherplatz”, zu der auch die Komplettsanierung des GBG-Wohnungsbestands im Umfeld gehört. Die Stadt konnte dem Fördermittelgeber erfolgreich darlegen, dass sich die Sanierung von Bestandswohnungen und damit der Erhalt preisgünstiger Wohnungen für breite Bevölkerungsschichten sowie die Entsiegelung des Habichtplatzes als multifunktionaler Grün- und Freiraum positiv auf den Klimaschutz und die städtebaulichen Belange im Quartier auswirken. Weitere Zuschüsse erhält das Projekt aus dem Klimafonds 2030 der Stadt Mannheim.

Der Vorentwurf zum Habichtplatz wurde in Zusammenarbeit des Eigenbetriebs Stadtraumservice mit dem Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung entwickelt. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat den Umbau im Juli dieses Jahres beschlossen.

Quelle Stadt Mannheim