Ludwigshafen – Straßenfasnacht mit Truck-Taufe und Dämmerumzug

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet startet heute, am Samstag ab 11:11 Uhr in Ludwigshafen die Straßenfastnacht. Ein besonderes Highlight ist dabei der Dämmerumzug. Ab 17.11 Uhr setzt sich der närrische Lindwurm am ehemaligen Rathaus in Bewegung. Hexen, Geister und viele schaurige Wesen werden durch die Bismarckstraße, Kaiser-Wilhelm-Straße, dann durch die Prälat-Walzer-Passage bis zum Theaterplatz unterwegs sein.

Ein Highlight am Mittag war sicherlich auch die Truck-Taufe auf dem Theaterplatz.Christoph Heller,Präsident des Großen Rats und Anita Hauck (Stadträtin CDU) tauften den Kult-Truck auf den Namen Musikfabrik Manfred Der ehemalige RNF-Truck konnte im Frühjahr von Andreas Hauck und seiner Tochter Anita Hauck ersteigert werden und nach intensiven Restaurierungsarbeiten ist er wieder im Einsatz. Heute wurde er getauft und darf nun seinem ursprünglichen Zweck als Musikbühne (Event-Truck) wieder dienen.

Ebenfalls auf der Bühne war die Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen Jutta Steinruck und Alisa I., Alisa Liedtke, vom Maudacher Carneval-Club Mondglotzer, die dieses Jahr auch Stadtprinzessin ist.





