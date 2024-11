Ludwigshafen – Körperverletzung in Diskothek

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 16.11.2014, gegen 03:15 Uhr kam es in der Großraumdiskothek am Berliner Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Gästen. Drei der Beteiligten wurden dabei leicht im Gesicht verletzt. Als Grund des ursprünglichen Streits zwischen den zwei Parteien stellte sich ein Annäherungsversuch einer der Beteiligten an einem weiteren Diskothekengast heraus.

Die beteiligten Gäste mussten die Diskothek im Anschluss verlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Haben Sie die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz