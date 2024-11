Ludwigshafen – „Christnacht” von Joseph Haas Weihnachtsliederspiel mit oberbayerischen und tiroler Weisen am 8. Dezember 2024 in St. Ludwig

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 08. Dezember 2024, laden der Chor und die Camerata St. Ludwig unter der Leitung von Martin Hirsch um 17 Uhr zu einem Adventskonzert in die Kirche St. Ludwig in der Ludwigshafener Innenstadt ein.

Auf dem Programm steht „Christnacht” (Op. 85) von Joseph Haas. Die Solopartien in dem Weihnachtsliederspiel mit oberbayerischen und tiroler Weisen übernehmen Violetta Hellwig (Sopran), Barbara Grabowski (Alt),

Ingo Wackenhut (Tenor) und Emmerich Pilz (Bass). Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen