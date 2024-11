Landau – “Ein wenig Wein…”

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – …zu viel wurden einem 55-jährigem Verkehrsteilnehmer aus dem Kreis Neu-Ulm am gestrigen Nachmittag zum Verhängnis. Gegen 17 Uhr befuhr der 55-Jährige in auffälliger Fahrweise mit seinem Fahrzeug die A 65 in südlicher Richtung. An der Ausfahrt Landau-Süd wurde der 55-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Während der Kontrolle konnten die Beamten bei dem Fahrer eine verwaschene Sprache und deutlichen Atemalkoholgeruch feststellen. Auf Nachfrage gab der 55-Jährige an, dass er ein wenig Wein in einem Weingut konsumiert habe und nun nach Hause fahren wolle. Bei dem 55-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurde zudem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Landau