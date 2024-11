Frankenthal – Schwerer Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der A61 – mehrere Verletzte

Frankenthal /Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Frankenthal gegen 17:33 Uhr auf die BAB 61 alarmiert. Gemeldet war ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und dem Autobahnkreuz Ludwigshafen in Fahrtrichtung Süden.

Durch die ersten Kräfte der Feuerwehr Frankenthal konnten insgesamt fünf beteiligte Fahrzeuge, davon ein Kleintransporter, auf der linken und der mittleren Fahrspur festgestellt werden. Sechs Insassen hatten ihre Fahrzeuge bereits verlassen, eine Person war nicht eingeklemmt, verblieb jedoch auf Grund von Schmerzen u.a. im Brustbereich im Fahrzeug. Diese wurde bereits von einer Ärztin, welche sich im Rückstau befand, betreut. Seitens der Feuerwehr wurde der Rettungsdienst bei der schonenden Verbringung dieser Person aus dem Fahrzeug unterstützt. Weiterhin wurde der Brandschutz sichergestellt und entsprechende Sicherungsmaßnahmen – soweit dies an den verunfallten Fahrzeugen erforderlich waren – durchgeführt. Alle Insassen – davon zwei Kinder – wurden durch den Leitenden Notarzt gesichtet. Sechs Verletzte – einer davon schwer und fünf leicht – wurden in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Abklärung verbracht. Den zwei leichtverletzten Kindern wurde zu Ablenkung von dem Geschehen jeweils ein Trösteteddybär überreicht. Ein Fahrer lehnte eine vorsorgliche Untersuchung in einem Krankenhaus ab. Das durch die Polizei verständige Abschleppunternehmen wurde bei der Bergung der Unfallfahrzeuge unterstützt und die Einsatzstelle anschließend an die Autobahnpolizei Ruchheim übergeben. Der Verkehr wurde während der Einsatzmaßnahmen seitens der Polizei einspurig über den Standstreifen geleitet.

Neben der Feuerwehr Frankenthal (5 Fahrzeuge und 25 Einsatzkräfte) waren der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug, sowie dem Leitenden Notarzt und dem Organisatorischen Leiter vor Ort im Einsatz.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und der Schadenshöhe hat die Autobahnpolizei Ruchheim aufgenommen.

Quelle Text/Foto Feuerwehr Frankenthal