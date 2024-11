Viernheim – Lebendige Adventszeit bietet zahlreiche festliche Highlights in der Vorweihnachtszeit – Gemeinsam erleben, genießen und zur Ruhe kommen – Viernheim feiert die Adventszeit

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Viernheim verspricht auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges und besinnliches Programm. Vom 30. November bis zum 24. Dezember 2024 wird die Innenstadt zu einem Ort der Besinnung, Freude und Begegnung. Fast täglich laden Vereine, Gruppen und Institutionen ein, um die Vorweihnachtszeit gemeinsam zu erleben und die Gemeinschaft zu stärken. „Die Lebendige Adventszeit ist mittlerweile eine wunderschöne Tradition in Viernheim und ein Highlight für alle, die die besinnliche Zeit des Jahres auf eine besondere Art und Weise genießen wollen“, so Bürgermeister Matthias Baaß bei der Vorstellung des diesjährigen Veranstaltungsprogramms am vergangenen Donnerstag (14. November). Das vielfältige Programm der Lebendigen Adventszeit kann unter www.viernheim.de/adventszeit abgerufen werden und ist gleichzeitig als eigener Veranstaltungskalender in der ViernheimApp zu finden.

Eröffnung der Lebendigen Adventszeit am 30. November

Die Lebendige Adventszeit wird am Samstag, den 30. November, von Bürgermeister Matthias Baaß feierlich eröffnet. Anschließend werden von insgesamt 19 Vereinen und Gruppen gemeinsam die Weihnachtsbäume in der Innenstadt geschmückt und sorgen zusammen mit dem Viernheimer Märchenweg für eine ganz besondere vorweihnachtliche Stimmung. 15 Märchenstelen können mit klassischen Weihnachtsgeschichten, aber auch mit Bräuchen aus Viernheims Partnerstädten und Märchen und Gedichten von acht Kindergärten und Schulen bestaunt werden. Musik³ umrahmt das Ganze musikalisch. Während der Eröffnung sorgt der Verein Lernmobil e.V. für Kinderpunsch und Gebäck und beim vierten Viernheimer Glühweinfest von Küchen mit Biss findet gemeinsam bei Glühwein und leckeren Speisen vom FC Bayern Fanclub „Die Vorsitzenden“ der Tag seinen Ausklang. Das Duo „Einfach wir“ sorgt für die musikalischen Highlights. Der Erlös des Glühweinfestes geht an den Ortsverein Viernheim des Kinderschutzbundes.



Musikalische Highlights

An drei Samstagen im Advent erwartet die Besucherinnen und Besucher der Innenstadt eine besondere musikalische Atmosphäre. Bei Christine B. Mode & mehr und dem Weltladen werden Manuel Thomas und Kai Schneider traditionelle Advents- und Weihnachtslieder auf der Trompete spielen und dabei einen festlichen Klang in die Straßen zaubern. Vor ARTee Der Teeladen sorgt die Band Quest42 mit ihrem Repertoire für ein stimmungsvolles Erlebnis. Die Innenstadtgeschäfte möchten ihren Kundinnen und Kunden in dieser besonderen Jahreszeit eine Freude bereiten. Neben der Musik laden sie auch mit warmen und winterlichen Getränken zum Verweilen ein und bieten eine gemütliche Gelegenheit, sich bei einem heißen Getränk aufzuwärmen und die weihnachtliche Stimmung zu genießen. „Mit diesen Aktionen möchten die Citygemeinschaft und die Stadt Viernheim die Innenstadt zu einem festlichen Erlebnisraum machen, der Menschen zusammenbringt und zusätzliche Freude in die Adventszeit zaubert. Die Live-Musik und die warmen Getränke schaffen eine einladende und besondere Atmosphäre, die den Weihnachtseinkauf zum Erlebnis werden lässt“, so Claus Bunte von der Wirtschaftsförderung. Am 24. Dezember schafft der Evangelische Posaunenchor mit dem traditionellen Kurrendeblasen den musikalischen Abschluss der Lebendigen Adventszeit.

Besondere Aktionen für Groß und Klein

In der Stadtbibliothek und im Vogelpark werden dieses Jahr wieder die Weihnachtsmann-Briefkästen zu finden sein. Bis 22. Dezember können Kinder wieder an den Weihnachtsmann schreiben, alle Briefe werden natürlich beantwortet. Der Freundeskreis Brücke und der Lions Club Förderverein unterstützen erneut diese Aktion. Auf viele besondere Aktionen dürfen sich Groß und Klein am 6. Dezember freuen. Die jährliche Nikolaus-Bilder-Aktion sorgt wieder für viele leuchtende Kinderaugen. In der Apostelkirche wird der Nikolaus mit dem Singen von Weihnachtsliedern und Hören von einer Geschichte begrüßt. Das Museum Viernheim lädt zum Geschichten Abend ein. Die Geschichtenerzähler in Renate Rein erzählt den Weihnachtsklassiker „Eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens und führt die Zuhörerinnen und Zuhörer hinein in das fantastische Geschehen. Den Abschluss des Tages bildet der After-Work Nikolaus-Treff auf dem Apostelplatz. Hier sorgt das „Holger Bläß & Friends unplugged Trio” für die musikalische Untermalung, während die „Worschdkischd“ und „Roländers Food Truck“ die Gäste mit kulinarischen Leckereien verwöhnen. Am zweiten Adventswochenende lädt der Vogelpark wieder alle Bürgerinnen und Bürger zum Weihnachtsmarkt ein. Jeweils von 14 bis 20 Uhr verwandelt sich der Vogelpark bei weihnachtlichen Lichtilluminationen und zahlreichen Ständen in ein winterliches Weihnachtsdorf. Bei Glühwein, Met, Bagels und original Odenwälder Lebkuchen präsentieren auch verschiedene Kunsthandwerker ihre Werke.

Neuheiten ergänzen das Programm

In diesem Jahr gibt es auch wieder Neuheiten im Programm der Lebendigen Adventszeit: Inmitten der vorweihnachtlichen Hektik bietet die Yogalehrerin Manuela Maurer eine Schnupperstunde „Yoga gegen den Weihnachtsstress“ an. Diese kleine Auszeit ermöglicht es den Teilnehmenden, zur Ruhe zu kommen und neue Energie zu tanken. Zudem wird im Kunsthaus Thomas Haase auf der Zither adventliche Klänge und beliebte Weihnachtsweisen spielen. „Mit diesen Angeboten möchten wir den Menschen in der Adventszeit nicht nur festliche, sondern auch entspannende Momente bieten,“ sagt Claus Bunte.

“Yoga und traditionelle Zitherklänge sind eine wunderbare Kombination, um zur Ruhe zu kommen und dem Vorweihnachtsstress bewusst zu begegnen.“

Ebenfalls neu im Programm sind die Kunstworkshops. An insgesamt vier Terminen können Grundschulkinder in kreativen Kunstworkshops im Kunsthaus aktiv werden. Unter Anleitung der Künstlerin Cordula Hilgert werden die Kinder verschiedene Techniken ausprobieren, wie etwa das Drucken von Weihnachtskarten auf Gelatineplatten, das Erstellen von Collagen und Stillleben sowie das Malen von Acrylbildern mit Fensterwischern. „Es ist eine wunderbare Gelegenheit für die Kinder, auf spielerische Art eigene Kunstwerke zu gestalten und dabei vielleicht auch kleine Weihnachtsgeschenke für ihre Familie und Freunde anzufertigen“ freut sich Claus Bunte vom Kunsthaus. Zum Endspurt vor Weihnachten lädt schließlich der “Last-Minute X-Mas Treff” auf dem Rovigoplatz ein. Hier können sich Besucherinnen und Besucher in entspannter Atmosphäre bei Heißgetränken, heißen Suppen, Gegrilltem und Live-Musik auf die letzten Tage vor Weihnachten einstimmen. „Die verschiedenen Adventstreffs sind ein schöner Anlass für die Menschen, zusammenzukommen, die weihnachtliche Stimmung zu genießen und die Hektik des Alltags ein wenig zu vergessen“, sagt Iris Buttler von der Citygemeinschaft. „Mit diesen Festen schaffen wir Treffpunkte, die der Innenstadt ein besonderes Flair verleihen und für alle ein gemütliches Beisammensein garantieren.“ Begleitet werden die Veranstaltungen und Aktionen durch ein abwechslungsreiches Programm von der Stadtbibliothek und dem Museum Viernheim.

Festliche Stimmung beim Viernheimer Weihnachtsmarkt

26 Vereine und Gruppen empfangen am dritten Adventswochenende die Gäste auf dem 47. Viernheimer Weihnachtsmarkt. Vom 13. bis 15. Dezember verwandelt sich der Apostelplatz wieder in ein festliches Weihnachtsdorf. Neben allerlei Speisen und Getränken präsentieren die Kunsthandwerker ihr vielfältiges Angebot im Ratssaal des Alten Rathauses und bieten zusätzlich Workshops an. „Nach den positiven Rückmeldungen zum Wechsel auf den Apostelplatz möchten wir auch in diesem Jahr wieder die Platzgestaltung mit dem großen Weihnachtsbaum als zentrales Element beibehalten“, erläutert Jan Krasko, Amtsleiter des Kultur- und Sportamts, den Aufbau des Weihnachtsmarkts. So stehen im Bereich von der Apostelkirche zum Ratssaal die familiären Angebote im Fokus, denn neben der beliebten Eisstockbahn wird es auch wieder das große historische Kinderkarussell geben. Von der Bühne bis zum Apothekerhof bieten die Vereine und Gruppen wieder ihr Angebot in den Zelten und Hütten an und bilden rund um das Mosaik der Apostelkirche einen Treffpunkt für alle Viernheimerinnen und Viernheimer. 19 Vereine und Musikgruppen sorgen für ein vielfältiges Bühnenprogramm: neben Tanzvorführungen und musikalischen Darbietungen der Vereine werden auch beispielsweise die Kurpfälzer Alphornbläser wieder für einen besonderen Auftritt sorgen.

Eine einzigartige Premiere wird es am Samstag, 14. Dezember, um 18:45 Uhr geben. „Gemeinsam mit Viernheimer Chören werden wir auf dem Weihnachtsmarkt mit den Besucherinnen und Besuchern Weihnachtslieder singen“, freut sich Jan Krasko über die besondere Aktion. „Das wird sicherlich ein ganz besonderes Highlight des diesjährigen Weihnachtsmarkts werden.“ Umgeben von der weihnachtlichen Atmosphäre wird das gemeinsame Singen zu einem herzlichen Zusammenkommen von Jung und Alt. Am 13. Dezember startet der Weihnachtsmarkt traditionell mit dem After-Work-Freitag. Noch bis 6. Dezember können hierfür die After-Work-Glühweingutscheine für Viernheimer Unternehmen beim Kultur- und Sportamt bestellt werden. Die Gutscheine können als 10er Gutscheinpakete für 20 Euro erworben werden. Der besondere Höhepunkt an diesem Tag ist das große After-Work-Firmen-Eisstockturnier. In Dreier-Gruppen können Unternehmen ihr Können unter Beweis stellen und tolle Preise gewinnen. Das Turnier richtet der Förderverein der Goetheschule aus und sorgt zudem für das leibliche Wohl. Detaillierte Infos und das Anmeldeformular sind unter www.fv-goetheschule.de/weihnachtsmarkt-24 zu finden.

Die traditionellen Kutschfahrten dürfen natürlich auch nicht fehlen. Täglich werden die Rundfahrten vom Fahr- und Distanzstall Rohrbacher-Schmitt durchgeführt. Unterstützt werden diese von der Volksbank Darmstadt – Mainz eG. Erstmals können in diesem Jahr auch Menschen mit Mobilitätseinschränkung mit der E-Rikscha zum Weihnachtsmarkt gefahren und wieder abgeholt werden. Die Fahrten können beim Familienbildungswerk telefonisch unter 06204 – 929 620 gebucht werden. Vor Ort stehen auch Leih-Rollatoren zur Verfügung. „Dies ist eine ganz besondere Kooperation und bringt auf tolle Art und Weise Menschen auf dem Weihnachtsmarkt im Herzen der Stadt zusammen“, so Krasko. Mit den Aktionen und Veranstaltungen sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, die besinnliche Zeit gemeinsam zu erleben und zu feiern. „Mein Dank gilt den Vereinen, Gruppen, der City-Gemeinschaft und den Gewerbetreibenden, die das Programm der diesjährigen Adventszeit ermöglichen und zu etwas ganz Besonderem machen. Mit den verschiedenen Aktionen schaffen wir einen Ort des Miteinanders und der Besinnung und laden alle Viernheimerinnen und Viernheimer dazu ein, die festliche Stimmung gemeinsam zu erleben“, so Baaß abschließend.