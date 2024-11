Stadt Heidelberg erhält Landesauszeichnung Gründungsfreundliche Kommune 2024/25 – Zum vierten Mal hat die Stadtverwaltung gemeinsam mit ihren Partnern im Landeswettbewerb überzeugt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Wettbewerb „Start-up BW Local – gründungsfreundliche Kommune“ hat die Stadt Heidelberg beim Pitch am 5. November 2024 im Haus der Wirtschaft in Stuttgart die Jury überzeugt. Heidelberg setzte sich damit in jeder Wettbewerbsrunde durch und wurde nun zum insgesamt vierten Mal mit dem Prädikat „Gründungsfreundliche Kommune“ ausgezeichnet. Als zentrale Einrichtungen des Gründungsökosystems in Heidelberg haben der Technologiepark Heidelberg, das Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft, der Heidelberg Startup Partners e. V., die Universität Heidelberg und die IHK Rhein-Neckar ein gemeinsames Konzept erarbeitet, das das Thema Female Foundership in den Fokus rückt.

Oberbürgermeister Eckart Würzner betont: „Gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Situation ist es besonders wichtig, dass wir gründungsfreundliche Rahmenbedingungen bieten. Die Auszeichnung ist eine Anerkennung für die vielen Angebote für Gründungsinteressierte, Gründerinnen und Gründer sowie junge Unternehmen, die in Heidelberg in den vergangenen Jahren erfolgreich umgesetzt wurden. Nicht zuletzt der enge Austausch und die intensive Zusammenarbeit zwischen unseren Fördereinrichtungen, die Einbindung in überregionale Förderstrukturen und die in den letzten Jahren entstandenen Raumangebote tragen wesentlich dazu bei, dass Heidelberg ein ausgezeichneter Ort ist, um ein Start-up ins Leben zu rufen.“

Insgesamt 17 Kommunen aus Baden-Württemberg dürfen nun das Prädikat „gründungsfreundlich“ führen, welches im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus verliehen wird. In dem Wettbewerbsformat präsentierten die Teilnehmenden die Konzepte ihrer Kommune vor einer Jury aus etablierten Gründerinnen und Gründern. Die Auswahlkriterien umfassten eine bedarfsorientierte Ansprache von Gründenden, messbare Umsatzpotenziale der Maßnahmen, Nachhaltigkeit, Gesamteindruck des Konzepts und die Qualität der Präsentation (Pitch).

Über den Landeswettbewerb „Start-up BW Local – gründungsfreundliche Kommune“

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus führt den Landeswettbewerb Start-up BW Local seit 2018 im zweijährigen Turnus in Zusammenarbeit mit den kommunalen Landesverbänden Gemeindetag, Städtetag und Landkreistag sowie dem Industrie- und Handelskammertag und Handwerk BW durch. Aktuell findet die vierte Wettbewerbsrunde statt. Der Wettbewerb hat das Ziel, die Gründungsdynamik im Land zu unterstützen. Darüber hinaus wird die Sichtbarkeit der Maßnahmen und des Engagements der Vertreterinnen und Vertreter der Akteure auf kommunaler Ebene erhöht. Mehr Infos unter www.startupbw.de/local.