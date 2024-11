Speyer – VRNruftaxi für Speyer – Flexibler ÖPNV auf Bestellung – Bequeme Fahrt zu Buspreisen

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Speyer und der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) erweitern das Mobilitätsangebot in der Brezelstadt: Ab dem 1. Dezember 2024 ermöglicht das neue VRNruftaxi eine noch flexiblere Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs.

Dank eines dichten Netzes und eines anpassbaren Fahrplans kann das VRNruftaxi genau dort eingesetzt werden, wo der reguläre Busverkehr nicht verfügbar ist. „Mit dem neuen VRNruftaxi können wir Mobilitätslücken schließen und insbesondere für Randzeiten eine verlässliche Verbindung schaffen. Das stärkt nicht nur den ÖPNV in Speyer, sondern bietet den Bürgerinnen und Bürgern eine neue Möglichkeit, unabhängig von festen Fahrplänen mobil zu sein“, erklärt Stefanie Seiler, Oberbürgermeisterin der Stadt Speyer. Dr. Michael Winnes, Geschäftsführer der VRN GmbH, ergänzt: „Mit dem VRNruftaxi rollen wir in Speyer ein neues, bedarfsorientiertes Angebot aus, das den Nahverkehr vor Ort sinnvoll ergänzt. Wir sehen darin einen wichtigen Schritt, um den ÖPNV flexibler zu gestalten und die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs zu erhöhen.“

Flexibel anpassbar an die Bedürfnis der Fahrgäste

Das VRNruftaxi wird das bisherige AST-Angebot (Anruf-Sammel-Taxi) in Speyer ersetzen und als Erweiterung des neuen Stadtbuskonzepts eingeführt. Es ergänzt das reguläre Fahrplanangebot vor allem in den Tagesrandzeiten und auf Strecken in abgelegenen Stadtteilen.

Das Angebot umfasst folgende Verkehrstage und -Zeiten:

Im Frühverkehr kann der Ein- und Ausstieg an allen VRNruftaxi-Haltestellen während der Betriebszeiten von Montag bis Freitag zwischen 4 und 6 Uhr, am Samstag zwischen 4 und 7 Uhr und am Sonntag sowie an Feiertagen zwischen 5 und 9 Uhr erfolgen. Im Tagesverkehr können Fahrten von definierten VRNruftaxi-Gebieten (VRNruftaxi-Haltestellen) zum Hbf/ ZOB, Postplatz und Dom/ Stadthaus (und von dort zurück) gebucht werden. Die Betriebszeiten sind von Montag bis Freitag zwischen 6 und 20 Uhr, am Samstag zwischen 7 und 20 Uhr und am Sonntag sowie an Feiertagen zwischen 9 und 18 Uhr.

Im Abendverkehr können Fahrten von definierten VRNruftaxi-Gebieten (VRNruftaxi-Haltestellen) nur zum Hbf/ ZOB, Postplatz und Dom/ Stadthaus (und nur von dort zurück) gebucht werden. Die Betriebszeiten sind von Montag bis Samstag zwischen 20 und 00:30 Uhr und am Sonntag sowie an Feiertagen bis 20 Uhr. Im Nachtverkehr am Wochenende erfolgt der Einstieg an definierten VRNruftaxi-Einstiegshaltestellen (Hbf/ ZOB, Postplatz, Dom/ Stadthaus, Industriehof, 50s Fifties/Walderholung, Auestraße, Flugzeugwerke) und der Ausstieg an allen Haltestellen. Die Betriebszeiten sind von den Nächten Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag sowie den Nächten vor Feiertagen zwischen 0 und 4 Uhr (Samstag) bzw. bis 5 Uhr (Sonntag bzw. Feiertag).

Einfach buchen und bequem fahren

Das VRNruftaxi kann dann direkt über die kostenlose myVRN-App sowie über die elektronische Fahrplanauskunft unter www.vrn.de/fahrplanauskunft gebucht werden. Daneben steht auch eine telefonische Buchungsoption (unter der Telefonnummer 0621/1077077) zur Verfügung. Mit jeder VRNruftaxi-Verbindung wird ebenfalls die Bestellfrist angezeigt. In der Regel muss ein VRNruftaxi 30-60 Minuten vor der Fahrt bestellt werden. Fahrgäste bezahlen für eine Einzelfahrt den üblichen Bus-Tarif, der 2,60 Euro für Erwachsene und 1,80 Euro für Kinder beträgt. Die VRN-Zeitkarten, also auch das Deutschlandticket, gelten ohne Aufpreis.

Quelle

Bildnachweis © VRN