Speyer – Jetzt gegen Grippe impfen lassen! MdL Michael Wagner (CDU) unterstützt den Aufruf der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.MdL Michael Wagner (CDU) unterstützt den Aufruf der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz

“Die Grippeimpfung ist der beste Schutz gegen die Grippe” so der Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU), der sich am Rande der November-Sitzung des Landtags direkt vor Ort hat impfen lassen und mit dieser Aktion für die Grippeschutzimpfung werben möchte..

Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt, sich am besten ab Oktober bis Mitte Dezember gegen Grippe impfen zu lassen, um auf dem Höhepunkt einer Grippewelle geschützt zu sein. Der vollständige Schutz gegen die Erreger hält zuverlässig drei bis vier Monate. Vor allem für Risikogruppen und für Menschen im Alter von 60 Jahren und älter ist die Impfung von großer Bedeutung. Das Influenzavirus ist hoch ansteckend und kann bei gefährdeten Gruppen zu schweren Verläufen führen. Auch in diesem Herbst ruft die Landesregierung gemeinsam mit der Landesärztekammer dazu auf, sich rechtzeitig gegen Influenza impfen zu lassen. Die Influenzaimpfung bietet einen wirksamen Schutz gegen die verschiedenen Grippeviren und wird von Jahr zu Jahr an die jeweils vorherrschenden Virustypen angepasst.

„Das Immunsystem benötigt nach der Impfung zwischen sieben und 14 Tagen, um einen vollständigen Immunschutz aufzubauen“, sagt San.-Rat Dr. Michael Fink, Vizepräsident der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz. Ängste vor Nebenwirkungen seien unbegründet. Und er räumt zugleich mit dem Mythos auf, man könne durch die Grippeimpfung an Influenza erkranken: „Die Impfung kann auf keinen Fall selbst eine Virusgrippe auslösen, da es sich um inaktivierte Impfstoffe handelt, die nur nicht-infektiöse Teile der Zellhülle des Grippevirus enthalten“, so Fink. Sein Fazit: „Das Leben ist bedeutend sicherer für diejenigen, die sich impfen lassen – insbesondere für ältere und auch gefährdete Menschen.“

Mit dem Alter schwinden die Abwehrkräfte, Infektionen kommen daher häufiger vor und verlaufen auch oftmals schwerer. Ältere Menschen leiden zudem öfter unter Grunderkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf- oder Lungenkrankheiten, die bei einer Influenza zu Komplikationen führen können. „Wer sich impfen lässt, schützt nicht nur sich selbst. Er trägt auch dazu bei, das Ansteckungsrisiko für andere zu verringern“, so der Gesundheitsminister. Gerade in der Weihnachtszeit, in der üblicherweise viel Zeit mit der Familie verbracht wird, sollte sichergestellt sein, dass niemand unnötigen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt wird. „Eine rechtzeitige Impfung hilft, das Risiko einer schweren Grippe zu verringern, damit alle die Feiertage genießen können.“

Hintergrund:

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Influenza-Impfung

• für alle Personen ab 60 Jahre

• für alle Schwangeren ab dem 2. Trimenon, bei erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens ab 1. Trimenon

• für Personen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens (wie z.B. chronische Krankheiten der Atmungsorgane, Herz- oder Kreislaufkrankheiten, Leber- oder Nierenkrankheiten, Diabetes oder andere Stoffwechselkrankheiten, chronische neurologische Grundkrankheiten wie z.B. Multiple Sklerose mit durch Infektionen getriggerten Schüben, angeborene oder erworbene Immundefizienz oder HIV)

• für Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen sowie für

• Personen, die als mögliche Infektionsquelle im selben Haushalt Lebende oder von ihnen betreute Risikopersonen (siehe oben) gefährden können.

Geimpft werden sollten im Rahmen eines erhöhten beruflichen Risikos außerdem

• Personen mit erhöhter Gefährdung (zum Beispiel medizinisches Personal)

• Personen in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr (zum Beispiel Kindergärten und Schulen)

• Personen, die als mögliche Infektionsquelle für von ihnen betreute Risikopersonen fungieren können.

Bild: Sanitätsrat Dr. med. Bernhard Lenhard, Vizepräsident der Landesärztekammer RLP bei der Grippeschutzimpfung im Landtag, hier mit dem Abgeordneten Michael Wagner (CDU)

Quelle: Pressestelle der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz

Foto: Michael Wagner