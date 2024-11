Mannheim – Die Rhein-Neckar Löwen gewinnen den Handball-Pokalkrimi

Heidelberg/Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen haben nach einem Handballkrimi mit 30:29 das Achtelfinal-Spiel im DHB-Pokal gegen die Füchse Berlin gewonnen und stehen jetzt im Viertelfinale.

Vor 3.791 Zuschauer im Heidelberger SNP dome hatten die Gäste aus Berlin den besseren Start. Die Füchse Berlin waren bis zum Stand beim 2:2 immer in Führung und sahen in der 27. Minute mit sechs Toren Vorsprung (16:10) wie der sichere Sieger aus. Die Rhein-Neckar Löwen konnten vor der Pause noch durch zwei Tore zum Halbzeitstand von 12:16 verkürzen. Nach der Pause lief es bei den Löwen besser, sie kamen heran und konnten in der 40. Minute zum 20:20 ausgleichen. Nationalspieler Juri Knorr, der nach seiner Daumenverletzung sein Comeback feierte, brachte dann die Löwen in der 43. Minute mit 22:21 erstmals in Führung. Danach entwickelte sich ein Pokalkrimi, wo die Löwen vorlegten und die Berliner wieder ausglichen. Der eingewechselte Löwen-Torwart David Späth hielt dann einen Siebenmeter, parierte drei Würfe und wurde zum Matchwinner. Überragend war auch Ivan Martinovic, der zehn Löwen-Tore erzielte. Die Berliner nahmen sechs Sekunden vor dem Spielende noch eine Auszeit und kamen dann nur noch zu einem Freiwurf, der von der Löwen-Mauer abgewehrt wurde.

Die Spieler der Rhein-Neckar Löwen wurden von ihren Fans gefeiert und drehten danach im SNP dome eine Ehrenrunde.



Die nächsten Heimspiele von den Rhein-Neckar Löwen in der 1. Handball-Bundesliga bis zum Jahresende sind am :

Donnerstag, 28.11.2024 um 19 Uhr Rhein-Neckar Löwen gegen VfL Gummersbach

Donnerstag, 12.12.2024 um 20 Uhr Rhein-Neckar Löwen gegen SG Flensburg-Handewitt

Sonntag, 15.12.2024 um14.20 Uhr Rhein-Neckar Löwen gegen SC Magdeburg

Donnerstag, 26.12.2024 um17.30 Uhr Rhein-Neckar Löwen gegen HSG Wetzlar

Das Abschiedsspiel von Uwe Gensheimer findet am 4. Februar 2025 statt :Dienstag, 04.02.2025 um 19.03Uhr Rhein-Neckar Löwen gegen Uwe´s Allstars.

Weitere Informationen gibt es unter www.rhein-neckar-loewen.de.

Text von Michael Sonnick

Foto 1 : Die Rhein-Neckar Löwen feiern nach dem Pokalsieg mit ihren Fans (Foto Michael Sonnick)

Foto 2 : Uwe Gensheimer bedankt sich bei Juri Knorr und David Späth nach dem Handballkrimi (Foto Michael Sonnick)

