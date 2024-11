Mannheim – Christine Wieder wird neue Leiterin der Stadtbibliothek Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtbibliothek Mannheim freut sich über eine neue Leitung: Christine Wieder tritt ab 1. Dezember 2024 die Nachfolge von Yilmaz Holtz-Erşahin an. Dieser hatte im März 2024 nach dreijähriger Tätigkeit in Mannheim die Leitung von Archiv und Stadtbibliothek in Mönchengladbach übernommen. Während der Vakanz der Stelle führte Stefanie Bachstein als stellvertretende Leitung der Bibliothek kommissarisch die Dienstgeschäfte.

Bildungsbürgermeister Dirk Grunert freut sich über die Neubesetzung: „Christine Wieder bringt die notwendige Erfahrung für diese wichtige Funktion in unserer Stadt mit. Als bisherige Leiterin der Stadtbücherei Frankenthal hat sie ihre Vielseitigkeit und Kompetenz bereits unter Beweis gestellt. Die Stadtbibliothek ist eine unserer wichtigsten Bildungs- und Kultureinrichtungen, daher ist es so bedeutsam, dass wir mit Christine Wieder eine engagierte Expertin in ihrem Fach gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, dass sie diese wertvolle und gut aufgestellte Institution bestens ergänzen und weiter in die Zukunft führen wird.“ Weiter bedankte er sich für die Unterstützung und das Engagement von Stefanie Bachstein und ihrem Team während der Übergangszeit bis eine neue Leitung gefunden werden konnte.

Die 41-jährige Bibliothekarin, die in Mannheim wohnt, übernahm 2017 die Leitung der Stadtbücherei Frankenthal, vorher war sie dort zwei Jahre lang stellvertretende Leiterin. Christine Wieder ist studierte Germanistin und Anglistin und hat einen Master in Bibliotheks- und Informationsmanagement. Für Christine Wieder ist Mannheim kein unbekanntes Pflaster, denn durch ihr Studium an der Universität Mannheim und ihrer früheren Tätigkeit als Sprachförderkraft in einer Mannheimer Grundschule ist sie bereits vertraut mit der Mannheimer Bildungslandschaft. Schon während ihrer Tätigkeit in Frankenthal war sie außerdem mit großer Überzeugung „Wahlmannheimerin“ und hatte ihren Lebensmittelpunkt in der Quadratestadt.

Auf die neue Institutionsleiterin warten spannende und zugleich herausfordernde Aufgaben. Die Entwicklung von Bibliotheken ist europaweit ein hochdynamisches Feld und gekennzeichnet von einer hohen Innovationskraft. Als Schlüsseleinrichtung im Bereich der außerschulischen Bildung konzentrieren sich Öffentliche Bibliotheken heute nicht nur auf die Sprach- und Leseförderung, sondern vermitteln auch Medien- und Informationskompetenzen. Daher sind Bibliotheken heute wichtiger denn je, sie sind Wegweiser durch den Mediendschungel und vermitteln wichtige Basiskompetenzen.

Mit Blick auf ein lebenslanges Lernen und die Digitalisierung kommt dem Thema Medienkompetenz für alle Altersgruppen in der Mannheimer Stadtbibliothek eine besondere Bedeutung zu. „Die maßgebliche Mitgestaltung der Zukunft der Stadtbibliothek sehe ich als außergewöhnliche Aufgabe und Chance. Ich habe die über 70 Mitarbeitenden der Stadtbibliothek als hoch motiviert und engagiert kennengelernt und freue mich, diese Aufgabe gemeinsam mit ihnen anzugehen“, so die neue Stadtbibliotheksleiterin voller Tatendrang.