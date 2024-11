Mannheim – Bağlama-Symposium zeigt Mannheim als Bildungsstandort für türkische Musik

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Popakademie Baden-Württemberg, die städtische Musikschule Mannheim sowie die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim veranstalten am

Sonntag, den 8. Dezember 2024 gemeinsam das zweite Mannheimer Bağlama-Symposium im Börsensaal der städtischen Musikschule Mannheim. Der Mannheimer Bürgermeister für Bildung, Jugend und Gesundheit Dirk Grunert wird die Veranstaltung als Schirmherr eröffnen. Kooperationspartner sind der Landesmusikrat Baden-Württemberg und die Orientalische Musikakademie Mannheim.

Am 8. Dezember 2024 ab 12 Uhr laden Popakademie, städtische Musikschule Mannheim und die Mannheimer Musikhochschule zum Bağlama-Symposium nach Mannheim ein. Mit Erdal Erzincan konnte einer der bekanntesten Meister dieses Instruments als Gastmusiker gewonnen werden. Auch die Sängerin, Multiinstrumentalistin und Bağlama-Spielerin Derya Yıldırım wirkt mit, ebenso Dozierende, Studierende und Alumni des Studiengangs Global Music B.A. der Popakademie.

Die Bağlama ist das wichtigste Saiteninstrument der türkischen Musik. Seit 2015 gibt es an der Popakademie Baden-Württemberg den Bachelor- Studiengang Global Music (ehemals Weltmusik) mit dem Hauptfach Bağlama, auch an der Mannheimer Musikhochschule können die Lehramts-Studiengänge mit Erstfach / Profilfach Bağlama studiert werden. Seit 2012 ist die Bağlama eines der Instrumente beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ in Baden-Württemberg, an welchem auch die Mannheimer Musikschule mit einem eigenen Bağlama-Ensemble teilnimmt.

Weitere Kooperationspartner des Symposiums sind der Landesmusikrat Baden-Württemberg sowie die Orientalische Musikakademie Mannheim. Die Veranstaltung wird gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

