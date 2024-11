Mannheim – 17. Mannheimer KinderVesperkirche „Hier bist Du richtig“ Jugendkirche – Am 2. Dezember beginnt die Aktion für Gerechtigkeit und Teilhabe – Neu: Vesperbrotbox für jeden Gast und eine doppelt so lange ADLER-Freizeit.

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mannheim Herkunft spielt in der KinderVesperkirche, anders als in weiten Bereichen der Gesellschaft, keine Rolle. Mit dem Motto „Hier bist Du richtig“ startet am Montag, 2. Dezember, die 17. Mannheimer KinderVesperkirche in der evangelischen Jugendkirche im Stadtteil Waldhof. Zum gemeinsamen Essen und Spielen, Basteln und Geschichtenhören haben sich bereits 46 Schulklassen aus zehn Mannheimer Grundschulen angemeldet. Insgesamt werden mehr als 1.200 Schüler:innen erwartet. In diesem Jahr gibt es zwei Neuerungen.

„Kinder brauchen das Gefühl, in der Welt und in der Gesellschaft willkommen zu sein“, sagte Dekan Ralph Hartmann Mitte November beim Pressegespräch. „Die Botschaft von Mangel und Armut bedeutet das Gegenteil.“

Die Lobby der kleinen Meschen ist leider sehr klein. Das zeigt auch die Diskussion um die Kindergrundsicherung. Dass Herkunft häufig Benachteiligung und Ausgrenzung bedeutet, erleben viele Kinder aus finanziell schwachen Familien. „Kinder brauchen die Sicherheit, dazu zu gehören“, sagt Stadtjugendreferentin Svenja Hauseur, die die KinderVesperkirche leitet. „Wir möchten, dass sich Kinder überall angenommen und willkommen fühlen. Dafür steht positiv plakativ unser diesjähriges Motto“. Denn wer immer wieder den Eindruck habe, nicht richtig oder nicht am richtigen Ort zu sein, fühle sich ausgegrenzt – und sei auch ausgegrenzt. Dagegen setze die KinderVesperkirche ein Zeichen. „Wir buchstabieren das Willkommen-Sein durch mit unserer Aktion“, betont Hauseur. Das umfasse die Essenskultur gemeinsam am Tisch ebenso wie die Verlässlichkeit eines Ortes. Das fantasievolle Spielen gehöre ebenso dazu wie das Stärken von kreativen Ausdrucksmöglichkeiten. Besonders im ganzjährigen Mittwochstisch, zu dem wöchentlich angemeldete Schüler:innen aus der Umgebung kommen, baue sich zudem eine Verbundenheit auf, so dass bei Problemen auch konkret geholfen werden könne.

Neu: Brotbox für alle Gäste der KinderVesperkirche

Weil es wichtig und richtig ist, dass Schüler:innen ein Frühstück mit in die Schule bekommen, erhalten alle beim Heimgehen eine bunte Brotbox anstelle wie bisher einer Tüte voller Süßigkeiten. „Wir möchten, dass jedes Kind eine Vesperbox für die Schulpause oder auch für unterwegs hat“, sagt Svenja Hauseur.

Neu: Verdoppeltes ADLER-Zeltlager

Auch die Ferien sollen für die Schüler:innen mit erlebnisreichen Erinnerungen gefüllt sein. Daher wird im Sommer 2025 das beliebte ADLER-Zeltlager in Friedelsheim verdoppelt. Die Hilfsinitiative „ADLER helfen Menschen e.V.“ ermöglicht, dass es im Sommer zwei je einwöchige Freizeiten geben wird, bei denen die Kinder und Jugendlichen verreisen und mit Gleichaltrigen viel Spaß bei Ausflügen und in der Gemeinschaft erleben können. „Wir wollen Gemeinschaft und Teilhabe fördern“, betont Matthias Binder, 1. Vorsitzender von ADLER helfen Menschen e.V., „deshalb unterstützen wir die KinderVesperkirche von Beginn an. Zum guten Aufwachsen von Kindern gehört auch, dass sie in neuer Umgebung andere Erfahrungen machen können. Mit der Verdoppelung der ADLER-Ferienwochen können wir das nun noch mehr Kindern ermöglichen.“ Diese zusätzliche Unterstützung sei eine Herzensangelegenheit für den Verein und dank des starken Netzwerks und der engagierten ADLER-Fans möglich, sagt Binder.

Ferienerlebnisse, erläutert Jugendreferentin Rahel Römer, seien wichtig auch für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen. Viele Familien könnten sich Urlaube nicht leisten. Die Schulen würden seltener Ausflüge machen, so die Fachfrau. Doch bei genau solchen Erlebnissen lernen die Kinder viel Wichtiges für den sozialen Umgang miteinander. Das ADLER-Zeltlager ist aus der KinderVesperkirche heraus entstanden. „Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir in diesem Sommer doppelt so viele ADLER-Wochen anbieten können und freuen uns sehr für die Kinder und Jugendlichen, die das dann genießen können.“

2 Wochen im Advent für Schulklassen

Bei der zweiwöchigen KinderVesperkirche in der Adventszeit kommen die Kinder mit ihrer Schulklasse in Begleitung von Lehrkräften in die Jugendkirche. So wird vermieden, dass arme Kinder stigmatisiert werden. Statistisch gesehen gibt es in jeder Schulklasse arme Kinder. Im Kirchraum lassen sich alle gemeinsam ein leckeres Mittagessen schmecken und können anschließend ausgiebig spielen, basteln, Kerzen ziehen oder in der Alten Sakristei den Geschichten der Vorlesepat:innen der Stadtbibliothek Mannheim lauschen. Dort können sich Kinder nach Herzenslust eines der Bücher mit nach Hause zu nehmen, das die Buchhandlung Waldkirch in einer prall gefüllten Kiste anbietet. Beim Essen bedienen ältere Schüler:innen die jungen Gäste an den Tischen. Mit dabei sind zwei Klassen aus der Humboldt-Schule sowie angehende Erzieherinnen von der staatlich anerkannten Privatschule „Das Kurpfalz“. Zum Team gehören auch wieder Auszubildende der Mannheimer Firma VOLZ E.K.T.

Eröffnung am 2. Dezember

Die 17. Mannheimer KinderVesperkirche wird am Montag, 2. Dezember, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst eröffnet. Dekan Ralph Hartmann gestaltet die Feier mit dem Titel „Hier bist Du richtig“ gemeinsam mit KinderVesperkirche-Leiterin Svenja Hauseur. Mit dem Entzünden der ersten Kerze auf dem Adventkranz ist dann die KinderVesperkirche eröffnet. In den zwei Wochen davor ist die KinderVesperkirche mit ihrem Angebot von Basteln und Mittagessen zu Gast in der Rheinaugrundschule. Das genießen dann im Zeitraum 18. bis 28. November nach und nach alle rund 450 Schüler:innen, berichtet Svenja Hauseur, die damit insgesamt vier Wochen KinderVesperkirche in der (Vor-)Adventszeit organisiert.

KinderVesperkirche: Seit 2008 für Gerechtigkeit und Teilhabe

Mit der KinderVesperkirche macht sich die Evangelische Kirche Mannheim seit 2008 stark für die Schwachen. Schlaglichtartig wird dann in der zweiwöchigen Aktion der Blick der Gesellschaft auf das Thema Kinderarmut gerichtet. In Mannheim lebt fast jedes fünfte Kind unter 15 Jahren in einem Haushalt, der auf Grundsicherung angewiesen ist. Die Aktion macht sich stark für Gerechtigkeit und Teilhabe. Unterstützung bieten auch die Begleitpatent auch das Kinderkaufhaus Plus der Diakonie Mannheim: An der Diakoniekirche Luther in der Neckarstadt-West finden Familien günstig Schönes und Gutes für Sport und Freizeit, Spielzeug und Kleidung sowie Vermittlung in Beratungsstellen der Diakonie Mannheim.

Die KinderVesperkirche wird durch Spenden finanziert. Spenden sind willkommen unter Spendenkonto Evangelische Kirche Mannheim, Sparkasse Rhein Neckar Nord, IBAN: DE44 6705 0505 0039 0030 07, Stichwort: KinderVesperkirche, und online unter www.kindervesperkirche.de.

BU: Bei der diesjährigen KinderVesperkirche erhalten erstmals alle Schüler:innen eine der bunten Brot-Vesperboxen. Diese waren beim Pressegespräch dabei, v.l.n.r.: Dekan Ralph Hartmann, Svenja Hauseur und Rahel Römer von der KinderVesperkirche und Matthias Binder, 1. Vorsitzender von Adler helfen Menschen e.V.

Quelle

Foto: de Vos