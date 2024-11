Ludwigshafen – Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.Die Städtische Musikschule freut sich, Marc Lohse als neuen Lehrer im Fach Klavier willkommen zu heißen. Der erfahrene Musiker und Pädagoge bringt eine umfassende internationale Ausbildung und höchste akademische Erfolge mit: Zuletzt schloss er an der renommierten Manhattan School of Music in New York City sein Studium mit dem Master of Music ... Mehr lesen »