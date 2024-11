Landau – Weinfestkalender 2025 – Weingenuss an der Südlichen Weinstraße Erleben Sie Kultur, Tradition und Lebensfreude im Süden der Pfalz

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Südliche Weinstraße blickt voller Vorfreude in das Jahr 2025 und lädt mit dem neuen Weinfestkalender zu zahlreichen Festen ein. Die Region, bekannt für ihre malerischen Weinberge und ihre herzliche Gastfreundschaft, bietet auch im kommenden Jahr wieder über 100 Möglichkeiten, die Pfälzer Weinkultur auf Weinfesten, Kerwen oder Märkten hautnah zu erleben. Von Februar bis Dezember 2025 können sich Besucher auf ein breites Spektrum an Festen freuen, die in den idyllischen Winzerdörfern, Waldgemeinden und charmanten Städten an der Südlichen Weinstraße stattfinden. Hier haben Gäste die Gelegenheit, ausgezeichnete Weine direkt von den Winzern zu probieren, regionale Spezialitäten zu genießen und die traditionelle Pfälzer Lebensart zu erleben.

Vielfalt der Weinfeste

Der Weinfestkalender bietet eine beeindruckende Bandbreite an Festen, die alte Traditionen und moderne Weinkultur widerspiegeln. Ob kleine Dorffeste oder große Veranstaltungen mit überregionaler Strahlkraft – die Vielfalt ist groß. Hier eine Auswahl der wichtigsten Feste:

22.2 – 5.4. Pfälzer Mandelwochen

3. – 4.5. Weyherer Weinpanorama

25.5. – 15.6. Rosenwochen im Bad Bergzaberner Land

1.6. Erdbeermarkt, Herxheim

14. – 15.6. Weinpanorama am Herrenpfad, Heuchelheim-Klingen

20. – 21.6. Weinerlebnis Südlichen Weinstraße – Landau, Landau

5. – 6.7. Grenzenlos Wein über dem Sonnenberg, Schweigen-Rechtenbach

26. – 27.7. Kalmitweinfest, Ilbesheim

12. – 15.9. Weinfest in der Winzergasse, Gleiszellen-Gleishorbach

19. – 22.9. 575. Billigheimer Purzelmarkt

26. – 29.9. Weinfest der Südlichen Weinstraße, Edenkoben

1.10. – 15.11. Kastanientage in der Südpfalz

27.11. – 21.12. Kunsthandwerklicher Thomas-Nast-Nikolausmarkt, Landau

30.11.-6.1. Krippendorf, Bornheim

5. – 7.12. Weinwinter in den Winzerhöfen, Birkweiler

Erreichbarkeit mit dem ÖPNV

Viele Weinfeste an der Südlichen Weinstraße sind bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Dank der guten Anbindung durch Busse und Regionalbahnen können Besucher stressfrei anreisen und die Feste unbeschwert genießen. Viele Veranstaltungsorte liegen in der Nähe von Bahnhöfen oder Bushaltestellen, sodass die An- und Abreise ohne Auto problemlos möglich ist. Im Weinfestkalender 2025 sind Feste, die über einen Bahnhof, eine Busanbindung oder einen speziellen Pendelverkehr verfügen, besonders gekennzeichnet. Teilweise stehen an den Festtagen Sonderverbindungen zur Verfügung.

Pfälzer Feste für Alle

Immer mehr Weinfeste an der Südlichen Weinstraße setzen auf Barrierefreiheit und bieten spezielle Angebote für Menschen mit Behinderung. Dazu gehören unter anderem ebenerdige Zugänge, ausgewiesene Parkplätze und barrierefreie Sanitäranlagen. Die barrierefreien Feste sind im Weinfestkalender gekennzeichnet.

Termine, Informationen und Weinfeste-App:

Der Weinfestkalender Südliche Weinstraße 2025 ist ab sofort bei der Zentrale für Tourismus Südliche Weinstraße e. V. in Landau, bei allen Büros für Tourismus der SÜW sowie online unter suedlicheweinstrasse.de verfügbar. Hier finden Besucher alle Termine und detaillierte Informationen zu den einzelnen Weinfesten, sowie hilfreiche Tipps zur Anreise und Übernachtungsmöglichkeiten. Wer lieber online unterwegs ist, findet aktuelle Informationen über Weinfeste, Weingüter, sowie Restaurants, Vinotheken und Weinstuben aus der ganzen Pfalz in der „Zum Wohl. Die Pfalz-App“.

Sie ist in den bekannten App-Stores verfügbar:

Für iOs-Nutzer: https://apps.apple.com/de/app/zum-wohl-die-pfalz/id1605572998

Für Android-Nutzer: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.pfalz.app