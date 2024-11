Landau – Veranstaltungen des Kreiselternausschusses

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Landau / Kreis Südliche Weinstraße) – Der Kreiselternausschuss Südliche Weinstraße (KEA) macht auf zwei Veranstaltungen aufmerksam: seine Vollversammlung und einen Online-Infoabend.

Die KEA-Vollversammlung ist am Montag, 9. Dezember um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Birkweiler. Der Vorstand wird in dieser Versammlung über seine Arbeit des letzten Jahres berichten. Es werden außerdem die Delegierten für den Landeselternausschuss (LEA) und Ersatzdelegierte gewählt. Stimmberechtigt in der Vollversammlung sind alle in den konstituierenden Elternausschuss-Sitzungen neu gewählten KEA-Delegierten, die bis dahin von den Trägern an das Jugendamt gemeldet wurden. Sollte noch keine Meldung der KEA-Delegierten für das Kita-Jahr 2024/2025 eingegangen sein, sind die KEA-Delegierten aus 2023/2024 stimmberechtigt. Die persönlichen Einladungen an die wahlberechtigten KEA-Delegierten erfolgen Ende November.

Der Online-Infoabend zum Thema „Verletzendes Verhalten – Merkmale und Handlungsalternativen für Eltern“ am Montag, 18. November, beginnt um 19.30 Uhr. Er richtet sich an Eltern, Fachkräfte, Träger und sonstige Interessierte. Weitere Informationen sowie die Anmeldung finden sich auf im Internet unter https://keasuew.de/anmeldung/