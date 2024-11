Landau – Anlaufstelle „Wohnen im Alter“ der Seniorenbüro-Ehrenamtsbörse Landau und die städtische Beauftragte für die Belange älterer Menschen laden ein – Zweiter Vortrag der Reihe zu Wohnen im Alter am Dienstag, 19. November, im Bethesda

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. „In guter Gemeinschaft selbst bestimmt, bezahlbar und barrierefrei wohnen – innovative Wohnprojekte aus Rheinland-Pfalz“ lautet das Thema beim zweiten Vortrag der Veranstaltungsreihe der Anlaufstelle „Wohnen im Alter“ der Seniorenbüro-Ehrenamtsbörse Landau und der Beauftragten für die Belange älterer Menschen der Stadt Landau Ulrike Sprengling im Bethesda Landau. Am Dienstag, 19. November, informiert Gerrit Gaidosch von der Landesberatungsstelle Neues Wohnen Rheinland-Pfalz in einem Impulsvortrag über gemeinschaftliches Wohnen und stellt interessante Wohnprojekte in Rheinland-Pfalz vor. In Landau gibt es zwei gemeinschaftliche Wohnprojekte. Peter Brückner wird den Generationenhof Landau (Gehola) vorstellen.

Zur Anlaufstelle „Wohnen im Alter“:

Seit März leistet die Seniorenbüro-Ehrenamtsbörse Landau den Aufbau einer Anlaufstelle „Wohnen im Alter“. Älteren Menschen sowie deren Angehörigen soll es ermöglicht werden, niederschwellig Kontakt aufzunehmen, um Unterstützung und Informationen zu diesem Thema zu bekommen und, wenn nötig, an entsprechende Fachinstitutionen weitergeleitet zu werden. Die Anlaufstelle „Wohnen im Alter“ ist erreichbar unter Telefon 0173/8 52 37 56 und per E-Mail an wohnen-im-alter-landau@t-online.de.

Quelle: Stadt Landau