Hockenheim – Karnevalisten erobern das Hockenheimer Rathaus

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Traditionell am 11.11. stürmten auch dieses Jahr wieder die Närrinnen und Narren das Hockenheimer Rathaus. Die Mitglieder der Hockenheimer Carnevals-Gesellschaft (HCG) und des Carneval Clubs (C.C.) Blau Weiss Hockenheim nahmen das Rathaus ein, um zum Start der Fastnachtskampagne die Regentschaft von Oberbürgermeister Marcus Zeitler zu übernehmen.



Die Vereinsmitglieder schritten feierlich durch die Türen des Ratsaales und wurden von dem, als „Sheriff von Pleitenheim“, verkleideten Oberbürgermeister in Empfang genommen.

„Ihr wollt nun regieren und das Rathaus führen. Seid deswegen heute hier um es zu erstürmen. Doch ganz einfach wird das nicht“, so Zeitler.

Das Rathaus gab sich nicht so einfach geschlagen und holte sich zu seiner Verteidigung wieder tatkräftige Unterstützung an die Seite, durch fünf Mitglieder des Hockenheimer Schützenvereins. Zur Abschreckung der Karnevalisten „beschossen“ sie diese mit Konfetti und Luftballons. Dem hielten die Närrinnen und Narren jedoch Stand. So konnten sie auch dieses Jahr wieder mutig das Rathaus erobern und die Regentschaft an sich reißen.

Im Anschluss daran ernannte Pia Ghazouani, Faschingsbeauftragte der Stadt, die diesjährige Prinzessin: „Franki I“ trat mit blonder Perücke und Diadem in den Saal. „Franki I, sei gegrüßt und übernimm das Amt. Mit dem Auftritt wirst du jetzt gekrönt“, begrüßt Marcus Zeitler die „Gender-Prinzessin“ und überreichte ihr widerwillig den Schlüssel der Stadt Hockenheim.

Nachdem sich die Karnevalisten mit dem ein oder anderen Getränk und Naschereien gestärkt hatten, ging es auch schon weiter zum Zehntscheunenplatz. Dort wurde pünktlich um 11:11 Uhr mit einem lauten Kanonenschuss, durch die die Herren der Karnevals-Gesellschaft Hochburg Pforzheim, die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Darauf wurde nicht nur untereinander angestoßen, sondern auch mit karnevalsfreudigen Bürgerinnen und Bürgern die Sessions Eröffnung gefeiert.

Bildunterschrift:

Bild 1: Die Eroberung des Rathauses ist in vollem Gange. (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)

Bild 2: Oberbürgermeister Marcus Zeitler übergibt den Schlüssel an die Prinzessin „Franki I“. (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)

Quelle Stadt Hockenheim