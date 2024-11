Heidelberg – Verkehrslärmkartierung und Lärmaktionsplanung in Heidelberg: Gemeinderat beschließt Offenlage – Einsichtnahme bis 17. Januar 2025 möglich

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Lärmkartierung und der Entwurf des Lärmaktionsplans werden öffentlich ausgelegt. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 14. November 2024, mit großer Mehrheit beschlossen. Vom 25. November 2024 bis zum 17. Januar 2025 haben alle Interessierten die Möglichkeit, die Unterlagen einzusehen und Stellungnahmen abzugeben. Anregungen und Vorschläge fließen anschließend in die endgültige Fassung des Lärmaktionsplans ein. Der Gemeinderat hat zudem beschlossen, eine vertiefte Einsicht in die Akten vorzunehmen, um die Abwägungsprozesse in der Verwaltung nachzuvollziehen.

Eine aktuelle Lärmkartierung der Stadt Heidelberg hat ergeben, dass der Verkehrslärm in vielen Bereichen zu hoch ist. Die Ergebnisse der Kartierung basieren auf einem neuen, detaillierten Berechnungsverfahren. Um die Lärmbelastung zu reduzieren und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern, hat die Stadt Heidelberg ihren Lärmaktionsplan überarbeitet. Ein zentraler Punkt dabei ist die Einführung von Tempo-30-Zonen in bestimmten Bereichen.

In folgenden Bereichen schlägt die aktuelle Fassung des Lärmaktionsplans Geschwindigkeitsreduzierungen auf 30 Stundenkilometer vor:

• Ganztags: Posseltstraße und Gabelbereich Jahnstraße, Bergheimer Straße (Mittermaierstraße bis Gneisenaustraße), Gneisenaustraße, Czernyring, Kurfürsten-Anlage, Bismarckstraße und anschließende Rohrbacher Straße bis Adenauerplatz, Ringstraße, L 534/Kleingemünder Straße (Nr. 72/10 bis 113), Kleingemünder Straße (Nr. 51 bis 109), L 534 (Höhe Brahmsstraße 8 bis Brahmsstraße 28), L 534 (In der Neckarhelle 51/5 bis 21)

• Nachts: Dossenheimer Landstraße, Hans-Thoma-Platz, Rottmannstraße, Steubenstraße, Berliner Straße (Technologiepark bis Hans-Thoma-Platz), Handschuhsheimer Landstraße, Vangerowstraße, Mittermaierstraße, Lessingstraße, Römerstraße (Feuerbachstraße bis Sickingenstraße), Römerstraße (Herrmann-Maas-Brücke bis Liebermannstraße), Römerstraße (Sickingenstraße bis Rohrbach-Markt), Karlsruher Straße (Rohrbach-Markt bis Ortenauer Straße)

Vorschläge und Einreichungen von Trägern öffentlicher Belange und aus der Bürgerschaft fließen in den Entwurf des Lärmaktionsplans ein, den die Verwaltung voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 den gemeinderätlichen Gremien zur Beschlussfassung vorlegen wird.

Die Unterlagen zu Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung sind online im Bürgerinformationssystem unter www.gemeinderat.heidelberg.de > Sitzungskalender: 14. November: Sitzung des Gemeinderates > Tagesordnungspunkt 10 sowie auf der städtischen Internetseite unter www.heidelberg.de/umwelt > Luft & Lärm > Lärmaktionsplanung abrufbar. Hinweise und Stellungnahmen können per E-Mail an laermaktionsplanung@heidelberg.de gesendet werden.