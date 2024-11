Heidelberg – Sportvereine befürworten Kunstrasenplätze – Ganzjährig bespielbar – Von Fall zu Fall entscheiden

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Heidelberg gibt es – bei einer Gesamtzahl von 21 städtischen Sportanlagen – 16 Kunstrasenplätze. Ein weiterer liegt auf der privaten Sportanlage der TSG 78 Heidelberg. Die Kunstrasenplätze werden hauptsächlich für Fußball und Hockey, aber auch für Rugby genutzt. Darüber ist der Gemeinderat in seiner Sitzung am 14. November 2024 informiert worden. Der älteste Kunstrasenplatz, der im Jahr 2009 gebaut wurde, befindet sich auf der Sportstätte des Vereins DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal. Die jüngsten Kunstrasenplätze wurden 2024 auf dem Gelände des TSV 1949 Pfaffengrund und der SG Heidelberg-Kirchheim errichtet. Die meisten vorhandenen Kunstrasenplätze müssen erst in den 2030er Jahren erneuert werden, schätzt die Stadt.

Einen Rückbau zu Naturrasen lehnten laut einer Umfrage des Sportkreises Heidelberg alle Heidelberger Sportvereine ab, da die Nutzungsmöglichkeiten von Naturrasenplätzen als sehr eingeschränkt und nicht ausreichend angesehen werden. Aufgrund der Witterungsverhältnisse sind Naturrasenspielfelder in den Sommermonaten nur durch intensive Beregnung und im Herbst sowie Winter oft gar nicht bespielbar. Kunstrasenplätze sind für die Sportinfrastruktur in Heidelberg von großer Bedeutung, insbesondere wegen ihrer Allwettertauglichkeit und ganzjährigen Nutzbarkeit. Es soll weiterhin von Fall zu Fall entschieden werden, ob der Einsatz eines Kunst- oder Naturrasens sinnvoll ist. Bei Neubauten und Sanierungen von Kunstrasenplätzen achtet die Stadt auf alternative, umweltfreundliche Materialien.