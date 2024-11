Heidelberg – Neue Preise für Schloss- und Panoramaticket der Heidelberger Bergbahnen ab Januar 2025 – Vergünstigungen für Familien

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zum 1. Januar 2025 erhöhen sich die Eintrittspreise für das Schloss- und das Panoramaticket der Heidelberger Bergbahnen. Die Einzelpreise für das Königstuhlticket bleiben unverändert. Familientickets für Familien ab zwei Kindern werden günstiger.



Aufgrund steigender Betriebskosten werden das Heidelberger Schloss und die Bergbahn gemeinsam zum 1. Januar 2025 die Preise anpassen. Der Preis für das Schlossticket steigt von 9 € auf 11 € für die Hin- und Rückfahrt, ermäßigt von 4,50 € auf 5,50 €.

Das Panoramaticket Hin- und Rückfahrt für die Gesamtbahn kostet ab Januar 2025 17 € und damit einen Euro mehr als bisher. Die Preise der ermäßigten Tickets steigen um 50 ct pro Fahrt. Die Ermäßigungsregelungen sowie der Sondertarif für Kindergartengruppen bleiben unverändert. Beide Tickets, das Schloss- und das Panoramaticket, enthalten den Eintritt zum Schlosshof, in den Fasskeller und in das Deutsche Apotheken-Museum.

„Die Preise für das Schlossticket wurden zuletzt im Januar 2021 erhöht und sind damit seit vier Jahren stabil. Aufgrund steigender Betriebskosten ist nun eine Preisanpassung notwendig”, sagt Klaus Harthausen, Abteilungsleiter Bergbahn und ÖPNV der Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH (HSB).



Angepasste Preisstruktur beim Familienticket

Die Preisstruktur für das Familienticket wurde überarbeitet und wird für Familien günstiger, die mit zwei oder mehr Kindern unterwegs sind. Ein Königstuhlticket für Familien mit zwei Kindern kostet ab Januar 24 €, ein Panoramaticket 39 €. „Wir haben die Preisstruktur deutlich entschlackt und wollen die Familien damit entlasten. Ab dem zweiten Kind kostet jedes Kind 2 € für das Königstuhlticket, für das Panoramaticket sind es 3 € pro Kind”, sagt Klaus Harthausen.

Ergänzend zum Familienticket bieten die Heidelberger Bergbahnen für einkommensschwächere Familien bei Vorlage des Heidelberg-Pass/ Heidelberg Pass+ der Stadt Heidelberg Ermäßigungen an. Mit diesem Pass fahren Kinder bis einschließlich 17 Jahre mit der oberen und der Gesamtbahn kostenfrei. Die Eltern zahlen den ermäßigten Preis.



Weiterhin unverändert bleibt der Preis für die Jahreskarte. Dieser liegt bei 98 €, ermäßigt bei 65 €. Die Jahreskarte kann zu einem beliebigen Zeitpunkt im Jahr gekauft werden und ist ab dem Kaufdatum für 12 Monate gültig.

Alle Preise in der Übersicht gibt es unter www.bergbahn-heidelberg.de



DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail