Heidelberg – Neue Kinderbeauftragte in sechs Stadtteilen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Zuge der Neubesetzung der Bezirksbeiräte im Nachgang zur Kommunalwahl werden auch die ehrenamtlichen Kinderbeauftragten in den Heidelberger Stadtteilen vom Gemeinderat neu bestellt. In seiner Sitzung am 14. November 2024 hat der Gemeinderat für sechs Stadtteile folgende Besetzungen einstimmig beschlossen:

• Neuenheim: Dr. Frank Kischkel (Kinderbeauftragter) und Tassilo Heller (stellvertretender Kinderbeauftragter)

• Bergheim: Marissa Dietrich (Kinderbeauftragte) und Melanie Hund (stellvertretende Kinderbeauftragte)

• Boxberg: Ralf Kelle (Kinderbeauftragter); die Stellvertretung ist derzeit vakant

• Wieblingen: Thorsten Röver (Kinderbeauftragter) und Christine Lehlbach (stellvertretende Kinderbeauftragte)

• Emmertsgrund: Margarita Sirotkin (Kinderbeauftragte) und Eva Dworatzek-Josephy (stellvertretende Kinderbeauftragte)

• Altstadt: Gisela Lasser (Kinderbeauftragte) und Ellen Möller (stellvertretende Kinderbeauftragte)

Ehrenamtlich tätige Kinderbeauftragte gibt es in Heidelberg seit 1996, jeweils zwei in jedem Stadtteil. Sie sind das Sprachrohr der Kinder und nehmen sich deren Anliegen an. Ihr Auftrag ist es, als Bindeglied zwischen dem Stadtteil und der Verwaltung zu fungieren. Kinderbeauftragte bringen sich bereits seit vielen Jahren in den Bezirksbeiräten ein. Seit Ende 2023 sind sie auch in den für sie relevanten Ausschüssen des Gemeinderats vertreten und damit noch stärker eingebunden. Durch ihre Nähe zu den Menschen im Stadtteil sowie durch ihre Ortskenntnis sind sie ein wichtiger Partner für die Verwaltung. Ob Spielplätze, Verkehr oder Kinderstadtpläne, die Themen sind vielfältig und betreffen ganz unterschiedliche Bereiche und Fachämter. Anregungen, Fragen und Wünsche können direkt oder über die zentrale E-Mail-Adresse kinderbeauftragte@heidelberg.de an die Kinderbeauftragten gerichtet werden.

Stadtverwaltung sucht Stellvertretung für den Kinderbeauftragten im Stadtteil Boxberg

Für die Stellvertretung des Kinderbeauftragten im Stadtteil Boxberg sucht die Stadtverwaltung derzeit noch Engagierte. Interessensbekundungen werden bis zum 15. Dezember 2024 per E-Mail an kinderbeauftragte@heidelberg.de entgegengenommen. Für Rückfragen steht Corinna Uebel telefonisch unter 06221 58-20340 zur Verfügung.