Heidelberg im Weihnachtszauber

Fotos: Tobias Schwerdt – Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Vier Wochen festlicher Glanz auf sechs Plätzen – Ab 25. November 2024 lädt Weihnachtsmarkt-Zauber nach Heidelberg ein

vom 25. November bis 22. Dezember 2024 erstrahlt die Heidelberger Altstadt vier Wochen lang in weihnachtlichem Glanz. Der Bismarckplatz und das Winterwäldchen auf dem Kornmarkt sind sogar bis 1. Januar 2025 geöffnet, der Karlsplatz mit Eisbahn bis zum 6. Januar 2025. Die regulären Öffnungszeiten sind sonntags bis freitags von 11 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 22 Uhr.

Am Montag, 25. November 2024, um 18 Uhr, eröffnet Oberbürgermeister Eckart Würzner den Heidelberger Weihnachtsmarkt offiziell auf dem Marktplatz. Das Heidelberger Christkind, begleitet von seinen Engeln und dem Kinderchor des Bildungshauses für Musik aus Ziegelhausen, stimmt mit seiner Botschaft von Liebe und Hoffnung, mit Gedichten und Weihnachtsliedern auf die schönste Zeit des Jahres ein. Die Eröffnung wird durch eine kurze ökumenische Andacht von Pfarrer Johannes Brandt, Leitender Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde Heidelberg, und Dekan Dr. Christof Ellsiepen von der Evangelischen Kirche in Heidelberg bereichert.

Sechs Plätze laden zum Bummeln und Feiern ein

Sechs Plätze laden die Besucher in den kommenden vier Wochen zum Bummeln und Genießen ein, wenn der Duft von winterlichen Köstlichkeiten durch die stimmungsvolle Altstadt zieht.

Am Beginn der Fußgängerzone, auf dem Bismarckplatz, laden bis Mittwoch, 1. Januar 2025, festlich geschmückte Hütten mit süßen und herzhaften Spezialitäten sowie ein rollstuhlgerechtes Kinderkarussell zum Verweilen ein. Eine besondere Aktion gibt es für Kinder bis 6 Jahre im Rollstuhl – sie dürfen montags und mittwochs kostenlos fahren. Außerdem haben Kindergartengruppen montags die Möglichkeit, zwei Fahrten zum Preis von einer zu unternehmen.

Beim weiteren Spaziergang durch die Hauptstraße führt der Weg am Anatomiegarten vorbei. Hier präsentieren sich Handwerkskunst und winterliche Köstlichkeiten vor dem Denkmal des Chemikers Robert Bunsen.

Auf dem Universitätsplatz ist das Angebot so vielfältig, dass der Geschenkekauf garantiert erfolgreich wird. Außerdem laden kulinarische Spezialitäten zum Probieren ein, das über 100 Jahre alte Springpferdchen-Karussell ist die Attraktion für die Kleinen und die Weihnachtspyramide dreht sich imposant über den Dächern der Weihnachtshütten.

Auf dem Marktplatz beeindruckt das Heidelberger Fass mit der Heidelberger Symbolfigur Perkeo. Es ist 10 Meter hoch und hat ein Fassungsvermögen von 120.000 Litern. Damit ist es etwa halb so groß wie das Original im Fasskeller des Heidelberger Schlosses. Im Inneren des Fasses befindet sich über dem Ausschank ein Raum mit 30 Sitzplätzen. Von hier aus lässt sich das Markttreiben bei einem Glas Glühwein im Warmen genießen. Außerdem bieten auf dem Platz kleine Holzfässer Gelegenheit zum Aufwärmen und zu einer erholsamen Pause.

Wie jedes Jahr lädt der Lions Club in das „Haus des Weihnachtsmannes” ein, wo sich der Weihnachtsmann höchstpersönlich mit seinen Besuchern für einen guten Zweck fotografieren lässt.

In der Bürgerhütte präsentieren sich verschiedene gemeinnützige Institutionen und Vereine.

Das Winterwäldchen auf dem Kornmarkt, das bis zum 1. Januar 2025 geöffnet hat, hüllt die Gäste in eine märchenhafte Kulisse mit über hundert funkelnden Tannenbäumen, einer Weihnachtskrippe und einer Kindereisenbahn.

Einen fantastischen Blick auf die berühmteste Ruine der Welt hat man während des Heidelberger Weihnachtsmarktes auf dem Karlsplatz samt Eisbahn. Romantischer als am Fuße des Schlosses kann man wohl nirgendwo seine Pirouetten drehen. Das eisige Vergnügen unter freiem Himmel auf einer der schönsten Eislaufbahnen Deutschlands hat bis einschließlich Montag, 6. Januar 2025 geöffnet.

Aktionstage

Familien, Senioren und Studierende können sich auch in diesem Jahr wieder auf zahlreiche Vergünstigungen an den Aktionstagen des Weihnachtsmarktes freuen: Bei den Studierenden in Heidelberg ist der Montag der beliebteste Tag, denn am „Studierendentag” gibt es Glühwein zu ermäßigten Preisen. Am „Familien- und Seniorentag” jeden Donnerstag erhalten Kinder und Personen ab 65 Jahren viele Vergünstigungen. Der Nikolaus dreht am Freitag, 6. Dezember 2024, seine Runden und verteilt Geschenke an die kleinen Weihnachtsmarktbesucher.

Pink Monday

Im Rahmen des Weihnachtsmarktes feiert auch die queere Community in Heidelberg. Am Montag, 2. Dezember 2024, wird der „Pink Monday Heidelberg” – zugunsten der Aidshilfe Heidelberg e.V. – auf dem Marktplatz zum bunten Treffpunkt der Region. Einen Abend lang erstrahlen das Rathaus, der Herkulesbrunnen und die Heiliggeistkirche in Pink. Auf der Bühne sorgt DJane Simoné mit Guter-Laune-Weihnachtsmusik für fröhliche Stimmung, Travestiekünstlerin Trude Trash unterhält mit frecher Conférence und Musicalstar Moritz Bierbaum garantiert emotionale Bühnenmomente. Natürlich darf auch der pinke Glühwein in den Pink-Monday-Sammeltassen nicht fehlen.

Im Vorfeld des Pink Monday startet um 15.30 Uhr die zweistündige QueerTour Heidelberg, eine Altstadtführung, die die homosexuelle Geschichte Heidelbergs beleuchtet. Treffpunkt ist der Karlsplatz bei der Einfahrt zur Tiefgarage.

In der Bürgerhütte präsentiert sich die Aidshilfe Heidelberg e.V. mit Geschenkideen wie selbstgemachter Marmelade und einem immer offenen Ohr für alle Fragen rund um HIV, Aids und sexuell übertragbare Krankheiten.

Auch die Heiliggeistkirche öffnet abends von 17.30 – 21 Uhr ihre Pforten und erstrahlt aus Solidarität mit Betroffenen und als Zeichen der Toleranz gegenüber der queeren Community nicht nur außen, sondern auch innen, in leuchtendem Pink. Von 17.30 – 18 Uhr findet eine Adventsandacht zum Pink Monday statt, die Kollekte geht an die Aidshilfe Heidelberg.

Viel soziales Engagement

Soziales Engagement manifestiert sich auf vielfältige Weise auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt.

Mit der Bürgerhütte auf dem Marktplatz bietet Heidelberg Marketing gemeinnützigen Organisationen die Möglichkeit, sich für einen guten Zweck zu engagieren und den Weihnachtsmarkt als Plattform für soziale Aktivitäten zu nutzen. Alle teilnehmenden Institutionen sind im Online-Weihnachtsmarkt-Flyer ersichtlich.

Soziale, karitative und diakonische Einrichtungen aus Heidelberg präsentieren sich am Samstag, 30. November 2024, von 11 – 18 Uhr auf dem eigens hierfür ins Leben gerufenen „Adventsmarkt der guten Taten” auf dem Friedrich-Ebert-Platz. Der Erlös kommt den teilnehmenden gemeinnützigen Einrichtungen zugute.

Auf dem Bismarckplatz verkauft UNICEF an einem eigenen Stand Grußkarten zur weltweiten Unterstützung von Kinderhilfsprojekten.

Öffentliche Weihnachtsmarkt-Führungen

Was ist eigentlich ein Pelznickel? Heidelberg Marketing lädt an den Adventssamstagen zu einer Weihnachtsmarkt-Führung ein. Heidelberger Geschichte, vorweihnachtliche Bräuche und weihnachtliche Anekdoten stehen im Mittelpunkt der adventlichen Touren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen die historischen Plätze des Weihnachtsmarktes kennen und tauchen bei Erzählungen über Nikolaus-, Weihnachts-, und Neujahrsbräuche in längst vergangene Zeiten ein.

Die Führungen finden am 30. November, 7. Dezember, 14. Dezember und 21. Dezember 2024 jeweils um 16.30 Uhr statt. Treffpunkt ist der Eingang der Tourist Info am Neckarmünzplatz. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Vielseitiges kulturelles Programm

Nicht nur die Heidelberger Kirchen, das Theater und Orchester Heidelberg, der Karlstorbahnhof oder das Kulturfenster bieten während des Weihnachtsmarktes ein umfangreiches Kulturprogramm mit Konzerten und Theateraufführungen. Informationen zu den Programmpunkten sind online im Veranstaltungskalender der Stadt Heidelberg zu finden.

„Build your own Heidelberger Weihnachtsmarkt”

Wer ein besonderes Geschenk sucht, kann den Heidelberger Weihnachtsmarkt im Set-Format für 19,50 € erwerben – ein Fest der Sinne, das die Vorfreude auf die Weihnachtszeit in sich vereint. Es ist in der Tourist Information am Neckarmünzplatz und bei den Glühweinhütten „Zum heiteren Christkind” auf dem Bismarckplatz, Universitätsplatz und am Anatomiegarten erhältlich und enthält den originalen Heidelberger Weihnachtsmarkt-Glühwein, zwei Weihnachtsmarkttassen, darunter die limitierte Jahrestasse 2024, eine Tüte Magenbrot und eine Tüte gebrannte Mandeln – alles Original-Zutaten vom Heidelberger Weihnachtsmarkt und damit aus der Region!

Advents-Shopping am Samstag, 14. Dezember 2024

Am Samstag, 14. Dezember 2024, lädt die Stadt zum Advents-Shopping ein, bei dem die Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet sind und der Weihnachtsmarkt sogar bis 23 Uhr erstrahlt – eine perfekte Gelegenheit, nach Geschenken zu stöbern und den Abend in fröhlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Heidelberger Weihnachtslied

Seit 2021 gibt es das Lied „Heidelberg zur Weihnachtszeit”, komponiert, getextet und aufgenommen vom Heidelberger Christkind Ingrid Schwarz-Lurf. Beim Lauschen fühlt sich der Hörer in die unbeschreiblich besinnliche und fröhliche Atmosphäre Heidelbergs zur Weihnachtszeit versetzt. Das Lied ist auf den gängigen Streaming-Plattformen verfügbar und kann an allen Glühweinständen „Zum heiteren Christkind” erworben werden.

Öffnungszeiten

Heidelberger Weihnachtsmarkt

25. November – 22. Dezember 2024

Sonntag – Freitag 11 – 21 Uhr

Samstag 11 – 22 Uhr

Bismarckplatz und Heidelberger Winterwäldchen auf dem Kornmarkt

25. November 2024 – 1. Januar 2025

24. Dezember 2024 geschlossen

Sonntag – Freitag 11 – 21 Uhr

Samstag 11 – 22 Uhr

Heidelberger Eisbahn (Karlsplatz)

25. November 2024 – 6. Januar 2025

Täglich 10 – 22 Uhr

24. Dezember 2024 geschlossen

25. und 26. Dezember 2024: 12 – 22 Uhr

31. Dezember 2024: 10 – 1 Uhr

1. Januar 2025: 12 – 22 Uhr

Schulklassen und Kindergartengruppen können in der ersten Laufzeit von 10 – 11.30 Uhr kostenlos Schlittschuh laufen (vorherige telefonische Anmeldung ab Montag, 25. November 2024, unter Tel. 0176-148 75 876 erforderlich).

Alle Informationen zum Heidelberger Weihnachtsmarkt unter www.heidelberg-marketing.de und www.facebook.com/heidelbergerweihnachtsmarkt