Heidelberg – Gemeinderat beschließt Erschließungsvariante für SRH-Campus – Neue „Grüne Mitte“ und nachhaltige Verkehrslösung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstag, 14. November 2024, der Erschließung des SRH-Campus im Stadtteil Wieblingen gemäß Rahmenplan mit großer Mehrheit zugestimmt und sich für die Umsetzung einer neuen Trassenführung südlich des Campusgeländes ausgesprochen. Diese Variante verfolgt das Ziel, den Campus langfristig als nachhaltiges und weitgehend autofreies Quartier mit einer zentralen „Grünen Mitte“ zu entwickeln. Ziel dabei ist, den Campus optimal an das Verkehrsnetz anzuschließen und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität der neuen Grünen Mitte als öffentliche Grünfläche im Campus-Inneren zu stärken.

Bessere Aufenthaltsqualität und bessere Anbindung

Damit alle Baufelder, die Siedlung Ochsenkopf und das Sportgelände erreichbar bleiben, wird eine neue Straße südlich des Campus parallel zur B 37 verlaufen. Das Herzstück des Campus — die zentrale „Grüne Mitte“ — kann dank einer für Durchgangsverkehre unattraktiven Straßenführung als geschützter Erholungs- und Begegnungsraum dienen: Mitarbeitende, Studierende und der Stadtteil Wieblingen profitieren künftig von einer hochwertigen Aufenthaltsqualität. Darüber hinaus verbindet die geplante Straße den Campus mit der Mannheimer Straße, während sie im Westen die OEG-Trasse in Verlängerung der Ludwig-Guttmann-Straße kreuzt. Das schafft eine direkte Anbindung an das bestehende Verkehrsnetz des Kurpfalzrings. Die Verlegung der Haltestelle „SRH-Campus“ an die neue Querung verbessert künftig die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel.

Autofreies Campusareal mit Parkgaragen an den Eingängen

Für den motorisierten Individualverkehr bedeutet das: Mit Ausnahme der Sackgasse in der Ludwig-Guttmann-Straße wird das Straßennetz innerhalb des Campus für den motorisierten Individualverkehr größtenteils zurückgebaut werden. Parkplätze gibt es dann an den Campuseingängen, wo moderne Parkgaragen errichtet werden. Damit entsteht ein weitgehend autofreies Campusareal, das Fußgängern und Radfahrern vorbehalten ist und attraktive Freiräume bietet.

Insgesamt unterstützt die Entscheidung des Gemeinderates die Entwicklung des SRH-Campus als nachhaltigen und modernen Bildungsstandort. Mit der festgelegten Trassenführung kann die Stadt nun die nächsten Planungsschritte für den Bebauungsplan gehen. Sowohl die Öffentlichkeit als auch die politischen Gremien bleiben weiterhin umfassend in den Prozess eingebunden.

Mehr Informationen finden sich auf der städtischen Internetseite unter www.heidelberg.de/entwickeln > Weitere Projekte > SRH Campus.