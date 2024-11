Heidelberg – Entwurf des Bebauungsplans für Quartier auf dem Heidelberger-Druck-Areal wird veröffentlicht – Klimagerechtes Stadtquartier mit Miet- und Eigentumswohnungen geplant

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein großer Wurf in Sachen Stadtteilentwicklung für Bergheim: Auf dem sechs Hektar großen Areal nahe dem Hauptbahnhof, auf dem sich zuvor die Niederlassungen der Heidelberger Druckmaschinen und Stadtwerke Heidelberg befanden, entsteht ein neues Quartier. Gekauft hat das Areal das Unternehmen Epple Immobilien aus Heidelberg. Es plant, das ehemalige Betriebsgelände zwischen Kurfürsten-Anlage und Römerstraße zu einem Wohn- und Gewerbequartier zu entwickeln. Auf Basis eines Wettbewerbes wurde bereits ein städtebaulicher Rahmenplan erstellt, der die Grundlage des Bebauungsplanes bildet. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstag, 14. November 2024, den Entwurf des Bebauungsplans und seine Veröffentlichung einstimmig beschlossen.

Mit dem Bebauungsplan soll auf dem ehemaligen Gelände der Heidelberger Druckmaschinen und dem daran angrenzenden Areal der Stadtwerke Heidelberg Baurecht für das neue, vielfältige und klimagerechte Stadtquartier aus Miet- und Eigentumswohnungen sowie Gewerbe- und Dienstleistungseinheiten geschaffen werden. Die Tiefgaragen bleiben erhalten und sollen weiter genutzt werden. Der Entwurf für den Bebauungsplan und alle dazugehörigen Unterlagen werden veröffentlicht. Der Zeitpunkt und die Dauer der Veröffentlichung werden im Heidelberger Stadtblatt bekanntgegeben (Printausgabe und online unter stadtblatt.heidelberg.de). Im nächsten Verfahrensschritt kann der Bebauungsplan als Satzung beschlossen und damit in Kraft gesetzt werden.