Heidelberg – Dossenheimer Landstraße: Stadt Heidelberg passt Verkehrsführung an Situation der 2. Bauphase an

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bei der Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße läuft seit 4. November 2024 der zweite Bauabschnitt. Die vorausgehende zweite Umbauwoche hatten die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) und die Stadt pünktlich und erfolgreich beendet. In der zweiten Bauphase befindet sich das Baufeld nun auf der östliche Straßenseite. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) fährt wieder ohne Einschränkungen und für den motorisierten Individualverkehr (MIV) bleiben die wesentlichen bisherigen Regelungen unverändert. Umleitungen Richtung Süden mit dem Ziel Neuenheimer Feld und Heidelberger Innenstadt führen weiterhin über die A 5, die innerörtliche Umleitung mit Ziel Handschuhsheim-Mitte führt über die Fritz-Frey-Straße.

Alle Bereiche entlang der Dossenheimer Landstraße bleiben erreichbar

In der zweiten Bauphase quert der Autoverkehr sowohl südlich als auch nördlich des Baufelds die Straßenbahngleise. Auch die Erreichbarkeit der östlichen Seitenstraßen hat sich verändert: Die Johann-Fischer-Straße, die Biethsstraße, die Friedensstraße und die Kriegsstraße sind nicht von der Dossenheimer Landstraße aus erreichbar. Während der zweiten Bauphase sind sie rund ein Jahr lang Sackgassen, die über die Burgstraße aus Süden kommend angefahren werden können.

Neue Einbahnstraßenregelung in der Burgstraße notwendig

Dadurch muss die Einbahnstraßenregelung in der Burgstraße in Süd-Nord-Richtung auf den Abschnitt zwischen Kriegsstraße und Johann-Fischer-Straße erweitert werden. Eine Zufahrt in diesen Bereich ist dann nur aus Richtung Tiefburg möglich. Die Regelung gilt ab der Woche vom 18. bis 24. November 2024, vorerst bis zum Ende der Bauphase 2. Der Grund dafür ist, dass die Feuerwehr mit ihren Einsatzfahrzeugen anders nicht die Straße befahren kann. Die Alternativlösung hätte im Wegfall zahlreicher Parkplätze durch zusätzliche Halteverbote entlang der Burgstraße bestanden, um die notwendige Durchfahrbreite zu schaffen. Da dann ein erhöhtes Aufkommen von unreguliertem Parken zu erwarten gewesen wäre und dies weitere Gefahrensituationen geschaffen hätte, hat die Stadt sich für die sicherere Variante entschieden. Stadt und rnv bitten Betroffene um Verständnis.