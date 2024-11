Heidelberg – „Beeindruckendes Lebenswerk“: Oberbürgermeister Eckart Würzner ehrte Hans W. Berg mit Bundesverdienstkreuz – Verdienste um zerstörungsfreie Materialprüfung und soziales Engagement

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner hat am Mittwoch, 13. November 2024, Hans W. Berg, Senator im Senat der Wirtschaft Deutschland e. V., für seine Verdienste um die zerstörungsfreie Materialprüfung und sein vielfältiges soziales Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Oberbürgermeister Würzner würdigte bei dem Festakt im Spiegelsaal des Prinz Carl das Engagement von Hans W. Berg: „Ihr Wirken lässt sich wunderbar damit verbinden, wofür Heidelberg steht: für starke Innovationskraft, die sich an vielen Orten unserer Stadt zeigt. Die Erforschung und Entwicklung neuer Ideen hat Sie angetrieben und lässt Sie bis heute nicht los. Neben Ihrem innovativen Geist ist auch Ihr soziales Engagement herausragend. Sie haben zu einem harmonischen Miteinander in unserer Stadt beigetragen und es mitgestaltet. All das ist ein beeindruckendes Lebenswerk.“ Im Anschluss erfolgte die Laudatio der Familie – vorgetragen von Jürgen Wolf –, ehe der Geehrte seine Dankesworte sprach.

Hans W. Berg hat sich besonders darum verdient gemacht, die zerstörungsfreie Materialprüfung voranzutreiben. Er hat 1985 die BMB Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung mbH (BMB) in Bad Rappenau gegründet. Mit der BMB konnte nicht nur vor Ort beim Kunden geprüft, sondern auch erstmals eine zerstörungsfreie Prüfung in eigenen Hallen durchgeführt werden. Mit der Prüferfahrung und den erforderlichen Anlagen und Geräten werden heute bei der BMB Teile für die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, die Deutsche Bahn und elektrische Bauteile geprüft.

Daneben engagierte sich Berg unter anderem seit 1979 in der Deutschen Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e. V. (DGZfP). Dabei hat er eine Vielzahl von ehrenamtlichen Funktionen übernommen und sich auch als ehrenamtlicher Dozent verdient gemacht. Seit vielen Jahren gehört der Geehrte dem Preiskuratorium zur Vergabe des DGZfP-Wissenschaftspreises an. Die Auszeichnung wird jährlich an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vergeben, die mit ihren Arbeiten die Entwicklung des Fachgebiets der zerstörungsfreien Prüfung vorangebracht haben. Die Nachwuchsförderung liegt ihm besonders am Herzen – unter anderem als Juror bei Regional-, Landes- und Bundeswettbewerben von „Jugend forscht“. Regelmäßig unterstützt er diese Veranstaltungen auch als Sponsor. Große Verdienste erwarb sich Berg zudem im Bereich der Normung. Er leitete über 30 Jahre nationale und internationale Normungsgremien.

Hinzu kommt ein vielfältiges soziales Engagement: Seit Ende der 80er Jahre ist Berg in der Katholischen Stadtkirche Heidelberg aktiv. Von 1990 bis 2015 war er Mitglied des Pfarrgemeinderates Heilig Geist an der Jesuitenkirche und zusätzlich langjähriges Mitglied des Stiftungsrates der Gemeinde. Der Geehrte hat mit großem Engagement das kirchliche Leben und die Entwicklung der Pfarrgemeinde mitgestaltet. Besonders am Herzen lag ihm der Kindergarten St. Christophorus. Darüber hinaus hat er als Gönner und Spender vielfältige Projekte sowie die Jugendarbeit der Gemeinde finanziell gefördert.

Sozial engagiert war Berg in den 90er Jahren zudem als Vorsitzender und ehrenamtlicher Geschäftsführer der katholischen Sozialstation in der Altstadt. Im Stadtteil Schlierbach hat er sonntags jahrelang eine Bewohnerin des St. Thomas-Hauses, einem Wohnheim für psychisch Kranke, zum Sonntagsgottesdienst abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Darüber hinaus engagierte er sich beim Golfclub Heidelberg-Lobenfeld e. V. – von 2003 bis 2018 war er ehrenamtlich in der Funktion des Jugendwartes im Vorstand tätig.