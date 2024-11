Heidelberg – Bebauungsplanverfahren für Freiflächen-Photovoltaik auf den Weg gebracht – Neuer Solarpark soll am Grenzhof gebaut werden

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Heidelberger Grenzhof im Gewann Weide soll eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage errichtet werden. Der Gemeinderat hat dafür in seiner Sitzung am Donnerstag, 14. November 2024, mit großer Mehrheit die Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens beschlossen. Die Anlage soll in der Nähe des bereits bestehenden Solarparks Grenzhof auf rekultivierten Flächen einer ehemaligen Deponie mit geringer Ackerzahl und niedriger Bodenqualität errichtet werden. Auf einer Fläche von circa 13 Hektar soll eine Anlage zur Stromerzeugung aus Solarkraft installiert werden. Vorhabenträger ist die ProWind Solar GmbH, die am 10. Oktober 2024 in einer Onlineveranstaltung über das Vorhaben informiert hat.

Heidelberg will seine Vorreiterrolle im Umwelt- und Klimaschutz weiter ausbauen und ist eine von 112 Städten, die die Europäische Union als Modellstadt für Klimaneutralität ausgewählt hat. Der Solarpark wird auf dem Weg zur Klimaneutralität einen wertvollen Beitrag liefern.