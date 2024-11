Frankenthal – Marc Lohse verstärkt als neuer Klavierlehrer das Team der Musikschule

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.Die Städtische Musikschule freut sich, Marc Lohse als neuen Lehrer im Fach Klavier willkommen zu heißen. Der erfahrene Musiker und Pädagoge bringt eine umfassende internationale Ausbildung und höchste akademische Erfolge mit: Zuletzt schloss er an der renommierten Manhattan School of Music in New York City sein Studium mit dem Master of Music (GPA 4,0 = Note 1,0) und der akademischen Auszeichnung der „Dean’s List“ ab. Zuvor absolvierte er ein Bachelorstudium im Bereich Pädagogik und künstlerische Ausbildung an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, das er mit hervorragenden Ergebnissen beendete.

Mit einer wöchentlichen Unterrichtsverpflichtung von 22 Stunden übernimmt Marc Lohse nun die Klavierstunden von Margarita Novosad und bereichert das Kollegium der Musikschule durch seine langjährige Bindung zur Schule: Schon als Schüler war er von 2001 bis 2018 in Fächern wie Früherziehung, Gehörbildung, Posaune, Violine und Klavier Schüler in der Musikschule und entwickelte sich dort stetig weiter.

Aufgrund einer derzeit hohen Nachfrage im Fachbereich Klavier und einer entsprechend längeren Warteliste wird den Schülern bei der Anmeldung die Möglichkeit geboten, Lehrerwünsche zu äußern, die je nach Verfügbarkeit berücksichtigt werden können.

Interviewreihe auf Homepage

Wer Marc Lohse besser kennenlernen möchte, kann unter www.frankenthal.de/musikschule einen Blick in die Interviewreihe „5 Fragen an ehemalige Musikschüler“ werfen. Ehemalige Schülerinnen und Schüler erzählen hier, wie Musik sie beeinflusst hat und was sie heute beruflich machen. Neben Marc Lohse sind die ersten Interviewten die Landtagsabgeordneten Christian Baldauf (CDU) und Martin Haller (SPD), die Leiterin des Jugendorchesters Rheinland-Pfalz Anna-Katharina Thoma, Konzertpianistin und Pädagogin Susanne Maria Schwarz und die Sängerin Carina Smerdon. Die Reihe soll kontinuierlich fortgesetzt werden.

Für weitere Informationen zur Anmeldung und freien Kapazitäten steht das Sekretariat der Musikschule unter 06233 89 868 gerne zur Verfügung.

Quelle Stadt Frankenthal