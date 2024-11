Frankenthal – Ladendieb in Gewahrsam genommen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmittag, den 14.11.2024, gegen 13:45Uhr, wurde der Polizei Frankenthal ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Eisenbahnstraße in Frankenthal gemeldet. Der durch die Polizeibeamten dort angetroffene Dieb, ein 28-jähriger Mann, entwendete mehrere Gegenstände des täglichen Bedarfs. Nach der Anzeigenaufnahme verließ der Mann die Örtlichkeit. Etwa eine Stunde später schlug er wieder im gleichen Supermarkt auf. Die verständigte Polizei erteilte ihm deshalb einen Platzverweis für das Supermarktgelände. Gegen 17:00Uhr wurde der 28-Jährige in einem Geschäft in der Innenstadt erneut auffällig. Er verhielt sich dort verdächtig und erweckte den Mitarbeitern gegenüber den Eindruck, als würde ein erneuter Diebstahl unmittelbar bevorstehen. Aufgrund seines Verhaltens und dem zuvor begangenen Diebstahl erhielt der Mann einen Platzverweis für die Innenstadt. Diesem kam er trotz Aufforderung nicht nach. Er wurde deshalb durch die Polizei bis nach Ladenschluss der innerstädtischen Geschäfte in Gewahrsam genommen. Der Mann war stark alkoholisiert, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,67Promille.

